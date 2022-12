Een Tesla roept steeds vaker meer verkeersagressie op!

Ja, meer dan bij andere merken. Tesla-eigenaren hebben te maken met meer verkeersagressie en dat heeft een reden.

In het begin, toen Tesla als merk helemaal nieuw was, was je helemaal hip. En een strijder voor de goede zaak: behoud van onze planeet. Nu, een paar jaar later ziet dat er wel anders uit. Dit blijkt tevens uit een onderzoek. Eigenaren van een Tesla ervaren steeds vaker meer haat op de weg, schijnbaar doordat mensen de CEO van het merk niet pruimen.

Tesla-eigenaren ervaren verkeersagressie

En de reden van alle haat? Nou, dat is dus Elon Musk én het feit dat elektrische auto’s in het algemeen minder welkom zijn in het straatbeeld. Musk kennen we natuurlijk als rijkste man ter wereld en oprichter van Tesla. De man is niet uit het nieuws te krijgen. Elke week kom je hem wel een paar keer tegen. Hij heeft een sterke eigen mening en ventileert dat dan ook. Daar is niet iedereen blij mee.

In een Axios-rapport staat dat Tesla-chauffeurs ‘routinematig worden lastiggevallen, worden afgesneden in het verkeer en geblokkeerd worden voor laadstations.’ Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld doordat mensen met auto’s met een verbrandingsmotor de toegang tot de oplaadpunten van de Tesla’s blokkeerden. Toch vervelend als je accu’s bijna helemaal leeg zijn. Naar ons idee is dit in Nederland nog niet aan de hand.

In augustus werd al eerder gemeld dat eigenaren van Tesla’s tevreden zijn over hun auto, maar dat de CEO van het bedrijf het wel wat rustiger aan zou kunnen doen. Nou, die boodschap heeft Musk niet gekregen. Sterker nog, hij heeft nog wat meer gas gegeven.

Haat

Afgelopen maand heeft Musk Twitter gekocht en daar nieuwe regels ingevoerd. Daardoor kon bijvoorbeeld ex-president Trump weer terugkeren op het platform. Veel Amerikanen zijn het daar niet mee eens. Musk begeeft zich ook aan de rechterkant op het politieke speelveld, de meer linkse mensen (die juist ook Tesla’s kopen!) hebben daar wat ‘issues’ mee.

Maar het zijn niet alleen maar zaken die voornamelijk in Amerika spelen, nee de haat gaat verder. De Engelse krant The Guardian heeft Tesla-eigenaren gesproken die zeggen dat de agressie gericht is op elektrische auto’s in het algemeen. De agressie uit zich voornamelijk in schelden, toeteren, maar ook afsnijden op de snelweg.

Ik heb zelf een hybride auto. Niet volledig elektrisch dus en ik ervaar dan ook geen agressie. Althans, niet meer dan normaal. Maar heb jij wel een elektrische auto en ervaar jij meer agressie? Laat het ons weten in de comments.