Man rijdt door politiecordon heen, wint WRC Rally - Autoblog.nl

Kijk vrind, als je nou eens een politiecordon negeert, zul je zien dat je nog eens een WRC Rally wint.

De rallywereld en het racen op het circuit kennen veel overlap, maar er zijn ook verschillen. Met name in de hogere klasses, worden de coureurs en teams tegenwoordig gruwelijk verwend. Vroeger stond je nog wel eens kou te kleumen in een aftandse pitbox. Tegenwoordig kan je chillen in een ruimte met moderwetse tools of je terugtrekken in een gigantisch motorhome. In de rallysport is het nog net een beetje anders. In het bivak moet je uitwijken voor rondslingerende hamers, waarmee monteurs gebogen plaatdelen weer een beetje in vorm proberen te tikken.

WRC is een beetje guur

Ook een beetje guur aan het rallyen: tussen proeven door rijd je met je kanon gewoon over de openbare weg naar de volgende klassementsproef. Heel vroeger reden de circuitracers ook wel eens met hun racebolides naar Le Mans en dergelijke, maar dan hebben we het echt over decennia geleden. Meervoudig WRC-kampioen Sébastien Ogier, zeg maar de nieuwe Sébastien Loeb, ondervond in Kroatië wat daar een van de redenen voor is.

Ogier gaat in WRC biem met plaatselijke BMW

Je kan namelijk zomaar kablabber gaan met een plaatselijke totaalmalloot. In dit geval kwam er een BMW op de busbaan rechts voorbij zeilen, net op het moment dat Ogier om een of andere reden afremt en van baan wil wisselen. Ogier gaat vervolgens biem met de BMW en dat betekende een deukje voor zijn kansen op de winst in het WRC. De klapper zie je hieronder.

Focus

Volledig gefocust op zijn taak, maakte de Fransman zich snel uit de voeten. De politie was daar echter niet zo van gediend en trachtte de leider in het kampioenschap even verderop tot stilstand te brengen. Ogier had echter geen tijd voor deze onzin en negeerde de poging van de plaatselijke popo echter op boevige wijze.

Overall zege

Dat laatste leverde hem geen windeieren op. Hoewel de Fransman in de twee proeven direct na het incident enkele secondes verloor op teammaat Elfyn Evans, hield hij de schade -har har- beperkt. Een klein foutje van Evans in het vervolg van de rally was voldoende voor Ogier om toch nog de overall zege te pakken. Moraal van het verhaal: heb je een crash op de openbare weg, ga er dan als een speer vandoor. Zo win je nog eens wat in het leven.

Dank Flyer Bunch voor de tip!