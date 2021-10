Hier, de perfecte Alfa Romeo occasion op Marktplaats

Deze Alfa Romeo GTV6 die aangepakt is door Savali is misschien wel de tofste occasion van het moment.

Als petrolhead móet je ooit een Alfa Romeo gehad hebben. Dat kennen we wel als quote van Jeremy Clarkson. Zelf heeft hij er dus ook meerdere gehad en heeft hij nog steeds eentje die veel voor hem betekent. De GTV6.

Alfa Romeo GTV6

De GTV6 is precies zo’n auto waar een soort magie aan kleeft. Het is ‘gewoon’ een middenklasse coupé, in de jaren ’80 erg normaal. Rationeel is het gewoon de Alfa-versie van een zeer bekend jaren ’80-recept. Emotioneel moet de auto overtuigen met zijn Alfa-magie. Al is er wel iets dat je kunt aanwijzen als de bron van waarom de GTV6 de gevoelige snaar weet te raken: de welbekende ‘Busso’ V6, in dit geval 2.5 liter groot.

Alfa Romeo occasion

Tenminste, in het geval van bijna elke GTV6. Met dank aan de socials-afdeling van de Autoblogredactie hebben we een wel héél gave Alfa Romeo GTV6 occasion gevonden. Want een goede GTV6 is altijd leuk, maar eentje die period correct is aangepast, is des te leuker.

Savali

We moeten het gelijk hebben over die Busso V6. In deze Alfa Romeo GTV6 occasion ligt namelijk een aangepaste versie van dat blok door de welbekende Alfa-tuner Savali. Normaliter is de 2.5 V6 goed voor 158 pk, maar door deze Savali-behandeling is de motor 3.1 liter groot en levert ‘ie 217 pk. Er is veel gedaan aan de motor, waaronder betere nokkenassen en aangepaste spruitstukken. Allemaal des tijds gedaan, documentatie daarvan is aanwezig.

Uiterlijk

Mocht het niet om de extra performance gaan van deze Alfa Romeo GTV6 occasion, dan misschien wel om de overige modificaties die ook in de jaren ’80 thuishoren. De 17 inch telefoonschijfvelgen zijn perfect, evenals de bumpers in een contrasterende kleur. Dat laatste is volgens expertise van Alfa-orakel @willeme zelfs een echte Zender-bodykit. Dat staat niet in de advertentie, maar twijfelen aan Willem is gevaarlijk.

De rest klopt ook gewoon. De piekfijne rode kleur. De gele koplampen. De staat van de auto an sich, trouwens. De mooie lederen stoelen voor en achter zullen heerlijk zitten en sturen doe je met een alcantara OMP-stuurwiel. Kortom: het oogt als een pareltje.

Duur

Dat mag ook wel, want deze Alfa Romeo GTV6 occasion is niet goedkoop. Liefhebbersspul, zo moet je het maar zien. Deze GTV6 uit 1984 heeft ‘slechts’ 60.592 km en dat in combinatie met de staat geeft hem een prijskaartje van 46.999 euro. Kopen doe je op Marktplaats door de advertentie van de Alfa Romeo GTV6 occasion een bezoekje te brengen.