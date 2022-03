Dit gaat de Alfa Romeo Tonale kosten

De Alfa Romeo Tonale heeft al zijn Nederlandse debuut beleefd en we kunnen alvast iets verklappen over de prijzen.

Een Alfa Romeo, dat willen we allemaal wel, of niet dan? Helaas kost de goedkoopste nieuwe Alfa op dit moment minstens een halve ton. Gelukkig is er een nieuwe instapper. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat Alfa vorige maand de Tonale onthulde, onder het motto ‘beter laat dan nooit’.

De Tonale is het kleine broertje van de Stelvio en mag als zodanig de strijd aangaan met de BMW X1, de Audi Q3 en de Mercedes GLA. Dat zal sowieso lastig worden, maar hangt natuurlijk ook van de prijs af. Daar kunnen we al iets over zeggen.

De Alfa Romeo Tonale was namelijk deze week al in ons land te zien. In het bijzijn van Autoblog beleefde de Tonale zijn Nederlandse debuut. Helaas werden de definitieve Nederlandse prijzen nog niet bekendgemaakt, maar we kregen wél een indicatie van Alfa Romeo. Toch aardig van ze.

De Alfa Romeo Tonale zal net als de Stelvio (en zo’n beetje alle andere auto’s) gelanceerd worden als First Edition. Dit is dus een extra dik aangeklede versie voor de vroege vogels. Deze gaat circa €45.000 kosten. Motorisch is het wel de instapper, met een vierpitter die met een beetje hybride-hulp op 130 pk uitkomt.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je niet per se vroege vogel hoeft te zijn en liever wacht op de goedkopere versie. Daarmee kun je zo’n 5 mille besparen, want de instapversie gaat zo’n €40.000 kosten.

Mocht je 130 pk wat karig vinden, dan is er ook nog een hybride versie met 160 pk. Later volgt ook nog de vierwielaangedreven PHEV, die het tot 275 pk schopt en een elektrische actieradius heeft van 60 km.

Voor nu kijken we even naar de instapversie. Hoe verhoudt deze zich tot de concurrentie? We zetten het even op een rijtje. Omdat bij de genoemde 40 mille nog geen kosten rijklaar maken waren inbegrepen, gaan we even uit van €41.000 voor de Alfa.

Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid (130 pk): ca. €41.000

BMW X1 sDrive18i (136 pk): €45.044

Audi Q3 35 TFSI (150 pk): €49.196

Mercedes GLA 180 (136 pk): €49.881

In vergelijking met de Duitse concurrentie is de Tonale dus helemaal niet zo gek duur (ervanuit gaan dat de prijsindicatie niet te optimistisch is). Zeker als je weet dat de Tonale een slagje groter is dan de X1, Q3 en de GLA. Uiteindelijk zal het gros van de kopers alsnog gewoon voor Duits gaan, maar de prijs lijkt de Tonale niet per se de das om te doen.

Sta je te popelen om een Tonale te bestellen? Dat kan als het goed is vanaf april. In juni kun je de eerste exemplaren in de showroom verwachten en vanaf het vierde kwartaal zullen de klantleveringen starten. Voor de PHEV moet je nog wat langer geduld hebben (ja, nóg langer), want die wordt pas volgend jaar geleverd.