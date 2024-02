Deze Aston Martin Cygnet occasion kost net zoveel als een DB9

Je kunt op Marktplaats een Aston Martin Cygnet kopen, of voor hetzelfde geld een DB9. Lastig…

We hebben al de nodige bijzondere rebadges voorbij zien komen, maar de Aston Martin Cygnet spant toch wel de kroon. Niemand had bij de introductie van de Toyota iQ verwacht dat er ooit een Aston Martin-versie zou komen. Toch kun je nu op Marktplaats een Aston Martin iQ – oftewel een Cygnet – kopen.

De Cygnet is natuurlijk op geen enkele manier een echte Aston Martin (behalve dat het een echte Aston Martin is), maar stiekem is het wel een geinig karretje. De Aston Martin-neus en -achterlichten zien er een stuk minder geforceerd uit dan je zou verwachten. Alsof de Toyota iQ altijd al zo bedoeld was.

Het hoogtepunt van de Cygnet is natuurlijk het interieur. Dit kent voor een A-segment auto een ongekend niveau van afwerking, met fraai leer en een eindeloze hoeveelheid stiksels. In dit geval gaat het om chocoladebruin leer, met blauwe stiksels.

Dit is een ongebruikelijke kleurencombinatie, en dat komt omdat het een special edition betreft. Dit is namelijk een Aston Martin Cygnet & Colette, die in samenwerking met de inmiddels gesloten modezaak Colette tot stand is gekomen. De huiskleur van Colette was blauw, vandaar de blauwe details.

De Cygnet & Colette is uiterst exclusief want er zijn er hooguit 14 van gemaakt, en volgens sommige bronnen zelfs maar twee. Sowieso is de Cygnet nooit in grote aantallen verkocht, ook al was dat wel de bedoeling.

Motorisch is de Aston Martin Cygnet gewoon een Toyota iQ, met een 98 pk sterke vierpitter. Het hele idee van de Cygnet was natuurlijk om de gemiddelde uitstoot van het merk omlaag te krijgen, dus Aston Martin had er geen belang bij om dit ding op te voeren.

Zo’n Cygnet is hartstikke leuk, totdat je het prijskaartje ziet. Voor dit exemplaar wordt op Marktplaats maar liefst €44.500 gevraagd. Voor exact hetzelfde bedrag kun je ook gewoon een DB9 kopen op Marktplaats. Een lastig dilemma…