Goedkoopste Aston Martin DB9 van NL is spotgoedkoop

De goedkoopste Aston Martin DB9 van ons landje is niet peperduur. Integendeel.

Jullie weten het allemaal dat nieuwe auto’s alsmaar duurder worden. Het is nu dermate erg dat het lastig is om nieuwe auto aan te wijzen die veel waar voor zijn geld biedt. En ja, er is sprake van inflatie. Toch is het evident dat de autoprijzen harder zijn gestegen dan de lonen. Wie vroeger voor 50 mille een auto mocht uitzoeken, kon zijn geluk niet op. Een hele dikke 1 Serie, een lekkere 3 Serie of zelfs een kale 5 Serie kon 10 jaar geleden voor 50 mille. Nu koop je er een 1 Serie van met een paar opties.

Die nieuwprijzen hebben ook effect op de prijzen van occasions. Die worden ook duurder, logischerwijs. Maar we zijn blij om te kunnen melden dat het niet geldt voor ALLE gebruikte auto’s.

Sommige willen alsnog lekker afschrijven. Wat dacht je van deze Aston Martin DB9? Deze kost namelijk minder dan 40 mille! Dat is evenveel als een Mini met een paar opties!

Eject knopje

En het is niet dat deze DB9 vier ton op de klok heeft staan. De auto komt uit 2005 en heeft sindsdien 129.900 km gelopen. Dat is niet niets, maar 7.200 km per jaar. Dat valt mee.

De goedkoopste DB9 van Nederland is uiteraard niet heel erg spannend geconfigureerd. Dat is namelijk zelden het geval met een occasion van Marktplaats die ‘de goedkoopste’ is. Het zilvergrijs met zwart leder misstaat overigens niet. Als het goed genoeg was voor de DB5 van Sean Connery, dan is het ook goed genoeg voor ons.

Over de DB5 gesproken, er is een hoedtik naar die auto. In een van de opbergvakjes vinden we namelijk een Eject-knopje. We achten de kans klein dat na het drukken op dat bewuste knopje de bijrijder de lucht in vliegt, maar ja, dat dacht de bad guy uit Goldfinger natuurlijk ook.

Goedkoopste Aston Martin DB9

Volgens de verkoper is er niets mis met de auto. De motor en transmissie schijnen adequaat te werken. Maar, uiteraard is het wel handig om eventjes iemand mee te nemen die er een beetje verstand van heeft. Ondanks dat deze concurrent van een Ferrari geprijsd is als een Alfa Romeo, betekent niet dat het onderhoud ook betaalbaar is.

Ook zit er geen kenteken op de Aston Martin. Dit betekent met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid dat het een importauto is. Daar is in principe niets mis mee, maar probeer wel een beetje de historie te checken om te zien wat voor vlees je in de kuip het. Sowieso is het aan te raden om even goed ons Autoblog DB9 aankoopadvies te bekijken:

Gezien de vraagprijs moet je niet het mooiste verhaal verwachten, maar hey: voor 40 mille rijdt je tegenwoordig gewoon een van de mooiste en coolste auto’s ooit gebouwd. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!