Deze Aston Martin is voor de échte James Bond’s

Of misschien moeten we zeggen: voor de echte James Bond-schurken.

Het is wellicht wat cliché om bij een Aston Martin meteen over James Bond te beginnen. Zeker bij de nieuwe Vantage, omdat die überhaupt nooit als vervoersmiddel heeft gediend van 007. Toch is de link met James Bond niet zo vergezocht in dit geval.

Op het eerste gezicht lijkt dit een normale Aston Martin Vantage, maar niets is minder waar. Dit is namelijk de eerste gepantserde Aston Martin Vantage. Met deze auto kun je dus net als James Bond nonchalant door een kogelregen rijden, terwijl je intussen een gevatte opmerking maakt tegen je beeldschone bijrijdster.

De bepantsering is het werk van het Amerikaanse AddArmor. Zij houden zich meestal bezig met Range Rover’s en Cadillac Escalade’s, auto’s die toch al loodzwaar zijn. Een sportwagen uitrusten met bepantsering is wat minder logisch, maar toch heeft AddArmor dit al eerder gedaan. Ze maakten ook al eens een kogelvrije 458 Speciale.

De Vantage is door AddArmor voorzien van kogelvrije ruiten, B4-bepantsering in de deuren en een dak van gehard staal. Verder is er bescherming aangebracht rondom de benzinetank en zijn er steunringen aangebracht in de velgen, mochten deze lek geschoten worden.

Dat was nog niet alles. De uitlaten zijn voorzien van gaas, zodat daar geen ongein mee uitgehaald kan worden. Van de deurgrepen kun je ook maar beter afblijven, want dan wordt je getrakteerd op een elektrische schok.

De Amerikanen hebben hun best gedaan om alles zo licht mogelijk te houden, waardoor er ‘maar’ 204 kg bijgekomen is. Het totale gewicht van deze gepantserde Aston Martin Vantage komt daarmee uit op zo’n 1.730 kg. Het onderstel is overigens aangepast op de extra kilo’s.

AddArmor heeft dus aan bijna alles gedacht. We missen alleen nog een schietstoel, een rookmachine en mitrailleurs achter de koplampen. Die moet je dus nog even ergens anders in laten bouwen.