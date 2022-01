Deze gloednieuwe James Bond DB5 kan van jou zijn

Lijkt het je wat, de eigenaar worden van een gloednieuwe James Bond DB5? Dan kun je binnenkort gaan bieden. Maar let op, er zitten wel wat haken en ogen aan…

Van wie is het nou geen droom, om ooit eens een echte Aston Martin DB5 te bezitten? Eentje waarin James Bond ook rondreed? Goed nieuws, dat kan binnenkort. En om het nog mooier te maken, er zitten ook allemaal echte Bond-goodies in en op. Machinegeweren bijvoorbeeld en een roterende kentekenplaat.

Maar wacht, er is meer. Deze auto is ook nog eens gloedjenieuw. Hij komt niet uit de jaren ’60, waarin de DB5 oorspronkelijk werd gebouwd, maar uit 2020. En nee, het is geen vage replica, maar echt door de mannen (M/V/X) van Aston Martin in elkaar gezet.

25 stuks van de onbetaalbare klassieker werden als speciaal project opnieuw gebouwd. Kostte 4500 manuren en uiteindelijk 3,2 miljoen, maar dan had je wel wat. Vanzelfsprekend was die serie in een zucht en een scheet uitverkocht, maar nu komt er toch weer eentje op de markt. Voor nog meer geld dan hij nieuw kostte overigens.

Maar wat zijn de haken en ogen van deze DB5?

Zoals al aan het begin van dit artikel geschreven was, zitten er naast de machinegeweren en roterende kentekenplaat ook wat haken en ogen aan deze Bond DB5. Of eigenlijk, de machinegeweren en roterende kentekenplaat zijn de haken en ogen.

Vanwege deze goodies mag de DB5 namelijk niet de weg op. Hij krijgt geen typegoedkeuring en dus geen kenteken. Da’s dan wel even jammer, heb je eindelijk al de zaken aan boord die het leven op de weg wat makkelijker maken, heb je er niks aan. Maar aan de andere kant, de kilometerstand blijft zo wel lekker laag.

Deze DB5 is alleen voor de echt rijke stinkerd

Goed, laten we het over de knikkers hebben. Deze Aston Martin DB5 uit 2020 met James Bond goodies aan boord gaat weg voor minimaal 4,2 miljoen euro. Da’s snel verdiend voor de eerste eigenaar, zullen we maar denken.

Mocht je dat bedrag kunnen ophoesten en daarnaast ook nog eens willen uitgeven aan een -schitterende- auto waar je niet mee mag rijden, hou dan de site van het Britse veilinghuis Silverstone in de gaten. Daar zal de DB5 binnenkort worden geveild. Wanneer precies is nog onbekend, maar heel lang zal het wachten niet duren.

Succes met bieden alvast!

Met dank aan Quote voor het opsnorren