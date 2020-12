Deze Ferrari 458 Speciale is kogelvrij - Autoblog.nl

Geen vrienden gemaakt bij het sparen voor een Ferrari 458 Speciale? AddArmor heeft de oplossing: een gepantserde Ferrari 458 Speciale.

Als we het over supercars hebben gaat het al heel snel over pk’s, maar gewicht is natuurlijk minstens zo belangrijk. De techneuten van merken als Ferrari sloven zich dan ook uit om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Dat geldt in het bijzonder voor hardcore varianten als de 458 Speciale.

AddArmor

Het is daarom opmerkelijk te noemen dat uitgerekend deze auto is voorzien van bepantsering. Je hoort het goed: de auto die je hier op de foto’s ziet is een gepantserde Ferrari 458 Speciale. Dit is het werk van het Amerikaanse AddArmor. Ze maakten eerder al een breed spectrum aan auto’s kogelvrij, van de Cadillac Escalade (wie had dat verwacht?) en een Mercedes Sprinter tot een Tesla Model S en een Audi RS7.

Lichtvoetig

De genoemde voertuigen hebben één ding met elkaar gemeen: lichtvoetig waren ze toch al niet. De 458 Speciale is dat wél. Sterker nog: dat is cruciaal bij deze auto. Als je deze auto opeens een stuk zwaarder gaan maken verliest de auto compleet zijn bestaansrecht.

Gewicht

We horen jullie denken: hoeveel weegt deze gepantserde Speciale dan? Nou… dat valt nog reuze mee. Dat heeft twee redenen. Ten eerste heeft AddArmor zo licht mogelijke bepantsering gebruikt, dat bij elkaar maar 70 kg aan extra gewicht op de schaal legt. Ten tweede hebben ze het extra gewicht gecompenseerd. Ze hebben de auto namelijk uitgerust met alle mogelijke fabrieksopties waar carbon fiber voor stond en een Capristo-uitlaat gemonteerd.

Pk-gewichtsverhouding

Onder de streep is de Speciale uiteindelijk maar 30,4 kg zwaarder dan een doorsnee Speciale. Een snelle rekensom leert ons dat de pk-gewichtsverhouding bij deze Speciale zelfs nog ietsje gunstiger is. De Capristo-uitlaat zorgt namelijk voor 40 extra paardekrachten.

Prijs

Degenen die het rondrijden in hun gepantserde limousine beu zijn kunnen dus terecht bij AddArmor. Ze kunnen dan wel een stevige rekening verwachten. AddArmor vraagt namelijk omgerekend €510.000 voor deze gepantserde Ferrari 458 Speciale. Dat is zelfs voor Speciale-begrippen een enorme hoop geld, want er zijn genoeg exemplaren te vinden die ongeveer de helft kosten. Het verschil is wel dat je nog levend uitstapt als je met dit exemplaar in een hinderlaag rijdt. Dat is natuurlijk ook wel prettig.