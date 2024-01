Deze Aston Martin V12 Vantage is ideaal voor IKEA liefhebbers

Liefhebbers van IKEA of Zweden in het algemeen kunnen hun chequeboek pakken voor deze Aston Martin V12 Vantage Roadster.

Zoals sommigen weten, heeft ondergetekende lang geleden een rode 944 uit ‘Murica gekocht via Ebay. Wat echter niemand weet, is behalve dat ik geen repelsteeltje heet, eerst een zilvergrijze 944 had gekocht. Veiling gewonnen, no reserve. Helaas was de eigenaar een spijtoptant. En ja dan kan je een bindend contract hebben, maar dat wordt natuurlijk niks. Dus toen ben ik uiteindelijk bij mijn huidige rode terechtgekomen.

Ik zeg dit alles omdat het bizar is hoe voorkeur voor kleuren van auto’s veranderd is in de loop der jaren. Echt bijna alles is nu zwart, wit of vijftig tinten grijs. Destijds was het bijzonder, zo’n zilvergrijze 944. Terwijl Guards Red, of Indischrot, zoals de Duitsers zeggen, juist de meest gekozen kleur was.

Kleurtjes maken nu wel een revival. Alleen, wel tegen een prijs. Bij de wat duurdere merken kan je vaak kiezen voor een ‘individueel’ tintje. Al wil je niet weten wat je er vervolgens voor neer moet tellen. De Britten waren echter altijd al goed in personalisering van auto’s. Bij Aston Martin en Rolls-Royce was dat natuurlijk ‘vanzelfsprekend’ mogelijk. Alleen, wellicht vroegen ze er gewoon te weinig geld voor, al die handgebouwde units met andere specs. Anders ga je immers niet failliet.

Tegenwoordig doet Aston Martin dat beter. Je kan nog steeds praktisch alles aanvinken wat je wil. Maar dat gebeurt dan via de Q Division. Zo geheten vanwege -uiteraard- de link van het merk met Agent 007. Bij Q, kan alles, ook bijvoorbeeld roze wat Ferrari weigert te doen. Misschien niet geheel verrassend daar Q, zo bleek uit de laatste Bondfilm, al die tijd al een LHBTI-er blijkt te zijn geweest.

Enfin, Q division kan dus je speciale Aston nog meer bijzonder maken. Dat is ook gebeurd met deze V12 Vantage Volante, 1 van 249 units. Deze is uitgevoerd in Frosted Glass Yellow en heeft Aurora Blue (carbon) accenten. De lak was een optie van $32.400. En dat geldt alleen voor het geel. Het blauw kostte ook nog eens $15.200. Je moet er wat voor over hebben om uniek te zijn.

In het interieur wordt het thema doorgezet met blauw en geel leder. Het is euhm…best apart. Geweldig als je een fan van Zweden, RKC Waalwijk, IKEA of Oekraïne bent. In dat geval kan je de auto kopen bij Bonhams. Het ding is praktisch ‘nieuw’ met 50 mijlen achter de rug. De nieuwprijs was dankzij in totaal een tonnetje aan opties 447.436 Dollar. We zijn benieuwd of de auto dat nu opnieuw oplevert, of het meer wordt of dat deze kleurtjes toch niet zo in de smaak vallen. In dat laatste geval heeft de koper wel een 700 pk sterke Aston Volante voor weinig. Koop dan?