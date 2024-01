Ford Escort Mk I: van gezinssedan tot rallykanon

Sportieve Escorts zijn goed vertegenwoordigd op InterClassics.

Dit is een bijdrage van Robert van den Oever en Maarten van der Pas

Het begon als een doorsnee gezinsauto en werd uiteindelijk een onbetwist rally-icoon: de Ford Escort Mk I. Tot op de dag van vandaag blazen de Escortjes van deze achterwielaangedreven eerste generatie over gravelwegen en circuitasfalt in talloze historische rally’s en races. Op InterClassics in Maastricht zijn sportieve Fords het speciale thema en de sportievere Escorts zijn in het themapaviljoen dan ook ruim vertegenwoordigd.

Ook een aantal handelaren en restaurateurs heeft Escorts Mk I (en uiteraard ook Mk II’s) meegenomen. Eén daarvan is een homologatie-exemplaar van de RS 1600. In piekfijn gerestaureerde toestand en met een stevig prijskaartje aan zijn verse rode lak. Ruim 80.000 euro moet hij kosten in alle eenvoud zoals hij op de beursvloer staat, zonder stickers, verstralers en andere rally-uitmonstering.

Deze RS 1600-uitvoering stond aan de basis van een uiterst succesvolle rallycarrière. De RS 1600 kwam in 1970 op de markt, twee jaar na de eerdere 1600 TwinCam die voor rallydoeleinden was bedoeld. Maar de RS 1600 had een sterker, door Cosworth ontwikkeld viercilinderblok met 16 kleppen met 115 pk en bovendien versterkingen aan de carrosserie. De RS 1600 kwam kort na de Ford Escort Mexico, de legendarische uitvoering die een eerbetoon was aan de winst van de Escort in de rally Londen-Mexico in 1970. Die had geen Cosworth-blok, maar een eenvoudiger blok van 85 pk.

Doorslaand succes

Rally-geprepareerde Escorts zijn er volop te vinden op de beursvloer, zowel de 1600 als de latere RS 2000 met 2 liter-blok die iets goedmoediger was dan de hitsige 1,6 liter Cosworth-motor. In al zijn uitmonsteringen was de Mk 1 een doorslaand succes in talloze rally’s in zijn thuisland Groot-Brittannië en internationaal. Een memorabel hoogtepunt voor de Britse thuisfans was de overwinning van Ford’s fabriekscoureur Roger Clark in de RAC rally van 1972 met zijn RS 1600. Twee jaar later bleef hij in de RAC rally steken op de tweede plek met wederom een RS 1600 en die auto is in het themapaviljoen op Interclassics te bewonderen.