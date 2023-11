Aston Martin V12 blijft gelukkig nog eventjes!

Aston Martin laat de V12 voorlopig nog niet los.

Aston Martin is een merk dat relatief gezien een vrij korte historie heeft als het gaat om twaalfcilinders. Het eerste productiemodel kwam in 1999 op de markt in de vorm van de Aston Martin DB7 Vantage, zonder die Vantage-badge had je namelijk nog een zes-in-lijn.

Sindsdien is de V12 een enorm belangrijke motor geweest voor het merk. Zowel de kleinere Vantage-modellen (hebben niets te maken met de DB7 Vantage gek genoeg) als de GT’s (DB-modellen) en supercars (One-77, Vulcan) hebben een variant van de V12 onder de kap.

V12 blijft nog even bij Aston Martin

Bij veel merken sterft de twaalfcilinder uit. Er is geen BMW meer met een V12 en ook Audi levert de W12 niet meer. Bij Aston Martin heeft de DB12 – ondanks de 12 in zijn naam – enkel en alleen 4.0 achtcilinder. Nu is deze krachtiger dan de V12 uit de DB11, dus je komt niet direct iets te kort. Maar bij een Aston Martin gaat het niet alleen om ‘niet te kort schieten’, maar om pure weldaad.

Nou, we hebben goed nieuws voor de liefhebbers van overcomplexe plofmotoren: de V12 blijft nog eventjes bij Aston Martin. Dat melden onze vrienden van Autocar. De opvolger van de huidige Aston Martin DBS krijgt namelijk een V12. Qua naam is het zeer waarschijnlijk dat ‘Vanquish’ terugkeert. Ook moet er (veel) meer verschil zijn met het DB-model waarop deze gebaseerd is. Volgens Autocar zal de nieuwe DBS veel elementen krijgen van de Vantage V12, DBX 707 en DBS 770. Denk aan veel carbon onderdelen, spoilers, grotere wielen, grotere remmen en meer luchtinlaten.

Ferrari-concurrent

Aston Martin wil de auto positioneren als een veel heftigere en sportievere auto dan voorheen. De auto moet rechtstreeks concurreren met de opvolger van de Ferrari 812, die ook een twaalfcilinder krijgt (in combinatie met een kleine elektromotor).

De reden dat Aston Martin vasthoudt aan de V12 heeft te maken met de klanten: die willen dat. Zolang het mogelijk is om de motor te kunnen verkopen, zal Aston Martin dat blijven doen. Vergeet ook niet dat Aston Martin veel auto’s verkoopt in landen waar er nauwelijks uitstooteisen zijn.

Fotocredits: bijzondere rode DBS GT Zagato door @dutchstylez via Autoblog Spots!