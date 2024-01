De wenkbrauw snoept pitstop koning af van Red Bull Racing

Als je wint heb je vrienden. Zodoende neemt Aston Martin de pitstop koning van Red Bull Racing af.

De Formule 1 is een wereld die draait om millisecondes. Zeker in dit nieuwe tijdperk van de sport met budgetcaps, zijn kleine verschillen cruciaal. Nu was Red Bull Racing natuurlijk belachelijk dominant vorig jaar, dus dit lijkt een rare uitspraak. Vanaf de buitenkant lijkt het alsof men met twee vingers in de neus wint. Maar zo werkt het niet. Het helpt natuurlijk dat Max en Newey de BESTE!!1! zijn. Maar om het er allemaal zo makkelijk uit te laten zien, moet het hele team maximaal presteren. Dat zie je zelfs bij Red Bull, bijvoorbeeld bij de Grand Prix in Singapore. Net even een missertje met de setup en je wordt om de oren gereden.

Zo heeft Red Bull nu al jaren niet alleen de snelste auto, maar ook de snelste pitstops. Het record staat inmiddels op naam van McLaren. Maar, ook vorig jaar waren de pitstops van Red Bull gemiddeld genomen weer het snelst. Het helpt natuurlijk allemaal mee. Net even track position pakken op een concurrent in de pit kan makkelijk het verschil zijn tussen winst of verlies. Niet voor niks haalde Benetton in 1994 een ring uit de tankinstallatie. Daardoor kon men 13,5 liter per seconde tanken in plaats van 12. Dat leverde ongeveer een seconde per stop op. En een vurige ervaring voor Jos Verstappen.

De man die het meest verantwoordelijk geacht wordt voor deze snelle stops is de Hongaar Andor Hegedus. Zijn officiële titel is (was) Project Design Engineer. Maar als zodanig was hij ook verantwoordelijk voor het ‘plannen, beheren en ontwerpen van pitstopapparatuur en pitstopprojecten’. Dat deed de beste man dus met verve, want Red Bull was dus wat dit betreft ook toonaangevend de laatste jaren. Ook nadat de FIA regels invoerde om pitstops trager te maken bij de Grand Prix van België in 2021.

In het vervolg zal Red Bull het echter zonder Andor moeten doen. De Hongaar brengt zijn talenten vanaf dit jaar namelijk naar het team van de wenkbrauw en Strolliebollie. Aston Martin heeft andermaal toegeslagen en neemt na Dan Fallows nu dus ook de pitstop-man van Max’ team over.

Of het Red Bull gaat schaden is de vraag. Die hebben de pitstops immers al goed onder de knie. Maar bij Aston Martin kunnen ze met Andor erbij zich vast weer wat verbeteren. Alonso campeao in 2024?