Deze Aston Martin was van een filmster en kan nu van jou zijn

En hij staat gewoon in Nederland te koop.

Drie raden van wie deze Aston Martin Vanquish was… Helaas, Pierce Brosnan kunnen we niet goed rekenen. Roger Moore en Daniel Craig ook niet. Toch is deze Britse sportwagen wel degelijk in het bezit geweest van een acteur, en niet de minste ook. Deze Britse sportwagen was namelijk ooit van Denzel Washington.

Denzel heeft aardig wat mooie rollen op zijn naam geschreven, maar die van James Bond was daar niet bij. Hij had wel graag James Bond willen zijn, maar dat geldt natuurlijk voor iedere man, met uitzondering van Daniel Craig. Als je, zoals hij, goed in de slappe was zit kun je jezelf toch nog James Bond wanen door een Aston aan te schaffen. Dat is dan ook wat Denzel gedaan heeft.

Hoe lang de tweevoudig Oscar-winnaar deze Aston Martin Vanquish S in zijn bezit heeft gehad is niet bekend. Feit is dat de auto nu te koop staat bij Kroymans. Om te bewijzen dat de auto echt een beroemde eigenaar heeft gehad zit er een certificaat bij waarop de naam van Denzel Washington te zien is. Ook zit er een foto bij waaruit af te leiden is dat er ooit wel eens een persoon die enige gelijkenissen vertoont met Denzel Washington bij een zilverkleurige Vanquish heeft gestaan.

Oké, dat laatste was een beetje flauw. Het zou namelijk heel goed kunnen dat persoon in kwestie daadwerkelijk Denzel is. Hij is later ook gesignaleerd in een Aston Martin DBS, dus het lijkt er op dat hij een voorliefde heeft voor het Britse merk.

De auto is al langere tijd in Nederland. In 2012 stond hij namelijk ook al bij Kroymans. Destijds stonden er nog maar weinig kilometers op de teller. Als we de kilometerstand moeten geloven heeft de laatste eigenaar daar weinig aan toegevoegd. De teller staat namelijk nog maar op 7614 mijl. De auto oogt dan ook piekfijn.

Deze Aston Martin Vanquish S komt uit 2006. De vraagprijs is €172.500. Dat is niet heel veel duurder dan de andere Vanquish S die bij Kroymans staat. Het lijkt er dus op dat het feit dat auto een de beroemde eigenaar had niet al te nadelige gevolgen heeft gehad voor de prijs.

Meer foto’s en info zijn te vinden op de website van Kroymans.

Foto’s: Kroymans