‘Jaguar Land Rover komt met drie nieuwe EV’s’

De I-Pace krijgt gezelschap.

De enige volledig elektrische auto in het gamma van Jaguar Land Rover is op het moment de I-Pace. De Britten zijn niet van plan dit lang zo te laten. Volgens Autocar gaan ze namelijk een miljard pond in de Castel Bromwich-fabriek pompen. Dit zou ervoor moeten zorgen dat er eind volgend jaar al drie compleet nieuwe EV’s van de band rollen.

Jaguar XJ

De auto’s zullen een nieuw platform delen: het MLA (Modular Longitudinal Architecture)-platform. Om te beginnen wordt daar de opvolger van de XJ op gebouwd. Deze zal dus volledig elektrisch worden, zoals al langer bekend was. Helaas moeste we vorig jaar het oude model uitzwaaien. Als het meezit krijgen we de nieuwe XJ dit jaar nog voor het eerst te zien. Waar de huidige XJ in niets leek op zijn voorganger, zal dat met de nieuwe waarschijnlijk weer het geval zijn. De ontwerper van Jaguar hintte namelijk op een onconventionele styling.

Jaguar J-Pace

Naar verluidt zal het MLA-platform ook gebruik worden voor de J-Pace. Zoals de naam al doet vermoeden is dit de grotere broer van de I-Pace. Er is verder nog weinig over bekend, behalve dan het de tweede volledig elektrische SUV zal worden van het merk. Volgens het Britse magazine zal de auto echter ook met verbrandingsmotor te krijgen zijn. Het MLA-platform is namelijk breed inzetbaar, en kan als basis dienen voor zowel EV’s en hybrides als modellen met alleen een verbrandingsmotor.

Road Rover

Land Rover gaat ook aan de slag met het platform. Naast de Jaguar zou in de Castel Bromwich-fabriek volgend jaar ook de ‘Road Rover’ van de band moeten rollen. Dit wordt eveneens een elektrische cross-over. Road Rover klinkt goed, maar de auto komt waarschijnlijk onder een andere naam op de markt. De opvolgers van de Range Rover en de Discovery zullen naar verluidt ook gebruik maken van het MLA-platform. Het platform wordt dus zeer belangrijk voor Jaguar Land Rover.