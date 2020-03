DP Motorsport 911 restomod is cooler dan een Singer

Althans, het is weleens leuk de discussie te beginnen: is de DP Motorsport 911 Restomod cooler dan een Singer?

We kennen Singer sinds 2009. Het bedrijf uit Californië maakte naam en faam met geweldig fraaie restomods op basis van de Porsche 911. In de meeste gevallen ging (en gaat) het om een 964 als basis, die dan gemoderniseerd wordt én voorzien van een flinke retrosaus.

DP Motorsport

Een bedrijf dat dit al véél langer doet is DP Motorsport. Ze bestaan al sinds 1973 en doen eigenlijk alles met Porsches. Denk aan tuning, racers, Kremer-conversies, 944 Shooting Breaks of restomods. In dit geval pakte men een relatief normale 911 uit 1985 bij de kladden.

911 ST hommage

Deze werd vervolgens door DP Motorsport uitgevoerd als 911 ST uit de vroege jaren 70’s. Dat was een race Porsche op basis van de 911 S. Mocht je je afvragen waarom ze dan niet een echte 911 S bij de kladden hebben gepakt, hebben wij de reden voor je. Geld. Een vroege 911 S is bijzonder prijzig op het moment, ook als het een hork van een auto is.

GT zilver

Ondanks dat de DP Motorsport 911 er niet erg getuned uitziet, is bijna alles anders. Het gehele koetswerk is in principe nieuw. De voorbumpers, achterbumpers, voorschermen en verlichting is allemaal nieuw anders. De velgen, achterlichten, raamlijsten en buitenspiegels doen de auto er ouder uitzien dat deze in werkelijkheid is. De kleur is overigens wel vrij nieuw: GT Zilver, dat werd geïntroduceerd op de Carrera GT (980) en nu leverbaar is op bijna elke Porsche, al dan niet via Porsche Exclusive Manufaktur.

Motor

In technisch opzicht veranderde er veel meer bij de DP Motorsport 911. De motor is afkomstig uit een 964 Carrera. De motor is voorzien van een nieuw uitlaatsysteem, waardoor het maximum vermogen 290 pk bedraagt. Het maximum koppel is 324 Nm. Om het vermogen goed op de weg te krijgen, zijn er Fuchs-velgen met Michelin-rubber. De bandenmaat achter is 275/45 15, voor is dat 225/50 15. Dat zal nog wel wat worden om te kunnen bestellen bij de bandenboer. Voor een goede wegligging is er een schroefset van KW.

Eenvoud

Het interieur is vrij eenvoudig van opzet. Er zijn twee racekuipen met vierpunts-gordels. Voor de rest een paar meters, een racestuurwiel en vier knoppen. Eenvoud kan zo mooi als, mits goed uitgevoerd. De prijs van dit project is niet bekend, maar reken erop dat ze het niet doen voor een schijntje. Gemiddeld kosten kant en klare conversies van DP motorsport rond de 150.000 tot 200.000 euro.