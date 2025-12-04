Deze auto die niet kwam wordt nu alsnog gebouwd

Er zijn wel wat vraagtekens.

Jullie kennen vast de Ferrari 250 GT SWB ‘Breadvan’ nog wel. Dit was een soort shooting brake, alleen draaide het bij deze auto niet om bagageruimte. De Breadvan was puur ontworpen met het oog op aerodynamica. Het brein achter deze auto was Giotto Bizzarrini.

Wat je waarschijnlijk niet wist: Bizzarrini wilde eigenlijk nog een Breadvan creëren, maar dan op basis van de Iso Grifo A3/C. Dit was een auto die door hem ontwikkeld was. Dit project is echter nooit van de grond gekomen.

ForGiotto

Toch krijgen we nu opeens een nieuwe Breadvan voorgeschoteld. Dit is het werk van het Italiaanse ErreErreFuoriserie. Die kennen we van hun retro bodykit voor de Alfa Romeo Giulia. Hun nieuwe creatie heet de ForGiotto, en is dus een hommage aan Giotto Bizzarrini. Dat is goed gelukt: deze auto ziet eruit alsof hij door Bizzarrini himself is getekend.

Originele chassis

De grote vraag is natuurlijk: hoe worden deze auto’s gebouwd? ErreErre wil 5 exemplaren bouwen op basis van originele chassis. We vermoeden dat ze daarmee doelen op onvoltooide chassis. ErreErre werkt namelijk samen met Iso Restorations, die destijds de inboedel van Iso heeft overgenomen.

We gaan ervanuit dat ze niet de zaag zetten in originele Iso Grifo A3/C’s, want dat zou gekkenwerk zijn. Van deze bloedmooie klassieker zijn er maar 22 gemaakt. Het prijskaartje geeft eigenlijk het antwoord: ErreErre vraagt €690.000, exclusief belastingen. Dat is niet genoeg om een originele Iso Grifo AC/3 te kopen, laat staan om die ook nog eens om te bouwen.

De motoren zijn gelukkig een stuk minder zeldzaam. De Iso Grifo’s hadden namelijk een Amerikaanse V8, om precies te zijn een 5,3 liter ‘small block’ van Chevrolet. Deze motor zal ook in de ForGiotto te vinden zijn.

Nieuwe exemplaren

Naast exemplaren op een origineel chassis wil ErreErre ook compleet nieuwe ForGiotto’s bouwen. De voorraad originele chassis is ten slotte heel beperkt. Dat wordt het dus in feite een replica. Als je trouwens liever een recreatie hebt van een normale Iso Grifo A3/C, dan kan dat ook. Daarvoor kun je terecht bij Iso Restorations.