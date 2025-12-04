Deze auto’s wisselen het snelst van eigenaar in Nederland

We kijken naar de merken met de kortste en langste bezitsduur.

Sommige mensen rijden het liefst zo lang mogelijk in dezelfde auto, als deze goed bevalt. Andere mensen – zoals ondergetekende – zitten al heel snel weer te denken over hun volgende auto. Maar in welke auto’s wordt nu het langst gereden? Of juist het minst lang? Op die vragen geeft een nieuw onderzoek antwoord.

Het gaat deze keer niet om een of ander Amerikaans onderzoek, maar om een Nederlands onderzoek. Dat maakt het allemaal een stukje relevanter. We moeten er wel meteen bij zeggen dat dit een onderzoek is van ikwilvanmijnautoaf.nl. Zij hebben alleen naar transacties op hun eigen website gekeken. Dus dat is niet direct representatief voor heel Nederland.

Langste bezitsduur

Toch is het interessant om te kijken welke merken de langste bezitsduur hebben volgens deze cijfers. Wat blijkt? Toyota-klanten raken het minst snel uitgekeken op hun auto. Ze hebben hun auto gemiddeld 5,1 jaar in bezit. Verder zien we Honda, Mitsubishi en Nissan in de top 5, dus het is Japans wat de klok slaat. Het enige niet-Japanse merk is Hyundai op nummer 3.

De top 5 ziet er als volgt uit:

Toyota: 5,1 jaar Honda: 4,7 jaar Hyundai: 4,6 jaar Mitsubishi: 4,5 jaar Nissan: 4,5 jaar

Kortste bezitsduur

Welke auto’s wisselen het vaakst van eigenaar? Dat zijn vooral de Duitse premiummerken. Bij de merken met de kortste bezitsduur staat Porsche op nummer 1, met 993 (haha) dagen. Ook zien we hier Tesla terug, op de tweede plek.

De top 5 merken met de kortste bezitsduur ziet er zo uit:

Porsche: 2,7 jaar Tesla: 2,7 jaar Mercedes: 3,1 jaar Audi: 3,2 jaar BMW: 3,3 jaar

Nogmaals: deze cijfers zijn waarschijnlijk niet helemaal representatief. Zo kunnen we ons voorstellen dat de gemiddelde Porsche-rijder zijn auto niet verkoopt via ikwilvanmijnautoaf.nl.

In het persbericht wordt ook nog de term merktrouw genoemd, maar daar kun je ook niet zomaar conclusies over trekken. Er is namelijk gekeken wanneer mensen van auto wisselen, niet wanneer mensen van merk wisselen. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat BMW-rijders hun auto relatief snel wegdoen, maar daar wel weer een andere BMW voor in de plaats kopen.

Foto: De Tesla Model Y van @vbarchetta