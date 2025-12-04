Deze AMG is al voor de tweede keer in beslag genomen

Je verwacht het niet, maar deze auto trekt foute eigenaren aan.

AMG’s die bij Domeinen staan: het zijn wel de usual suspects. Wij houden ook van dikke AMG’s, maar het imago van deze auto’s wordt er niet beter op. Domeinen veilt nu een AMG die zelfs al twee keer in beslag is genomen.

Het betreft een C63 AMG Coupé uit 2016. Deze auto stond in 2022 ook al bij Domeinen. Sindsdien heeft de auto twee particuliere eigenaren gehad en nu staat de auto wéér bij Domeinen. Deze auto trekt dus hele foute eigenaren aan. Of de eerste eigenaar heeft de auto weer teruggekocht, dat kan ook.

De auto zelf is natuurlijk wel heel gaaf. Dit is de laatste C-Klasse Coupé en vooralsnog de laatste C-Klasse met een V8. In dit geval gaat het om de C63 S, die 510 pk en 700 Nm aan koppel levert. De nieuwe C63 mag dan sneller zijn, doe ons deze maar.

Het betreft een Edition 1, die je normaliter kunt herkennen aan de striping over de lengte van de auto. Die ontbreekt hier echter, maar als je goed kijkt zie je nog wel striping op de zijkant. Verder kun je de Edition 1 herkennen aan de gele stiksels en gordels.

De auto komt uit 2016, maar een van de vorige eigenaren heeft de auto wat gemoderniseerd. De Panamerica-grille met verticale spijlen werd namelijk pas met de facelift in 2018 geïntroduceerd. Ook heeft deze auto de voorbumper van de facelift, met horizontale lamellen in de luchtinlaten.

Goed, genoeg nerddetails. Deze AMG wordt nu voor de tweede keer geveild door de overheid. De kilometerstand wordt helaas niet vermeld en is ook niet af te lezen op de foto’s. Wel zien we een airbagstoring en een motorstoringslampje. Ook is de apk verlopen en is de accu plat. Deze auto heeft dus sowieso wat aandacht nodig. Bieden kan vanaf maandag, via Onlineveilingmeester.nl.