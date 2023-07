Wie doet een bod op dit jaren ’90 icoon?

De Honda NSX is al ruim 30 jaar oud inmiddels, maar het blijft een imposante wagen.

Niets ten nadele van de ‘nieuwe’ Honda NSX, maar bij het horen naam NSX denk je waarschijnlijk toch meteen aan de eerste generatie. Deze heeft inmiddels een iconische status bereikt. Dat is niet zo gek, want de NSX sloeg destijds in als een bom. Het suffe Honda (oneerbiedig gezegd) kwam eventjes met een baanbrekende supercar op de proppen.

Om het gewicht laag te houden werd er veelvuldig gebruik gemaakt van aluminium, wat redelijk revolutionair was. Met de straaljager-achtige cockpit was (en is) het ook een spectaculaire auto om te zien. De Honda NSX is wat je krijgt als je een stelletje perfectionistische Japanse ingenieurs de opdracht geeft om een supercar te ontwerpen.

De motor is een relatief bescheiden 3,0 liter V6, maar wel een 3,0 liter V6 met VTEC. Vanaf 4.800 toeren kick de VTEC in en wordt het beest ontwaakt. Bij lage toeren is het een auto met een relatief rustig karakter. Dat was ook het hele idee van de Honda NSX: supercarbeleving gecombineerd met dagelijkse bruikbaarheid (én betouwbaarheid).

Met zo’n 273 pk is de NSX naar hedendaagse begrippen natuurlijk niet zo krachtig, maar het gaat om het totaalpakket. En dat is dik in orde. Het is niet voor niets dat de NSX alom geprezen wordt, ook door mensen als Gordon Murray. En die heeft er wel kijk op.

We moeten ook de naam Ayrton Senna nog even noemen, want dat is verplicht als je de Honda NSX schrijft. Het is niet zo dat hij van A tot Z betrokken is geweest bij de ontwikkeling, maar toch heeft hij wel invloed gehad. Naar aanleiding van zijn input is de NSX namelijk een stuk stijver gemaakt.

De NSX die je op de foto’s ziet is uitgevoerd is de meest iconische kleur: Formula Red. Dit exemplaar heeft 71.825 km op de teller en is al 31 jaar (!) in handen van de huidige eigenaar. Je zou denken dat hij de eerste eigenaar is, maar nee, hij heeft de auto tweedehands gekocht toen deze nog geen jaar oud was.

De auto staat in Spanje en wordt momenteel geveild bij onze vrienden van Collecting Cars. Op het moment van schrijven is het hoogste bod €42.500, maar de veiling loopt nog tot en met 19.48 morgenavond.

