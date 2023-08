Auto laden inmiddels duurder dan auto tanken

Een EV laden is tegenwoordig duurder dan tanken. Dat kan niet de bedoeling zijn, toch?

Nog niet heel erg lang geleden werd de elektrische auto extreem gepromoot. Ondanks de nadelen (hoog gewicht, kleine actieradius en lange laadtijden) zaten er toen ook al een paar voordelen aan in de vorm van een stille en krachtige aandrijflijn en ook wel lekker: er is geen directe uitstoot daar waar je rijdt. Behalve door de fijnstoffen van de remmen en vooral de banden (door het enorm hoge gewicht).

Enfin, er viel voldoende te verbeteren, maar de grootste voordelen waren van fiscale aard. Geen motorrijtuigenbelasting, lage bijtelling en ook niet onhandig: lage laadkosten.

Terwijl de nadelen van een elektrische auto in rap tempo worden opgelost door de fabrikanten, verdwijnen de voordelen ook als sneeuw voor de zon. Het laden van een auto is is inmiddels duurder dan een auto tanken! Dat wijst een onderzoek uit, dus dan is het waar. De studie werd verricht door de Anderson Economic Group.

Laden duurder dan tanken?

Bij de Anderson Economic Group kozen ze ervoor om de kosten per 100 mijlen uit te rekenen. In de categorie goedkope auto’s met benzinemotor (Mitsubishi Space Star, Honda Civic) kosten 100 mijlen je ongeveer 9,60 dollar.

Een ‘vergelijkbare’ elektrische auto als de Chevrolet Bolt en Nissan Leaf kosten 15,97 dollar per 100 mijl. Kun je thuis laden, kom je uit op 12,55 dollar. Ook in een iets grotere categorie zien we dit beeld.

Kijken we naar de luxe auto’s, dan zie je dat de prijzen om te kunnen blijven rijden fors toenemen. Dat niet alleen, ook de verhoudingen liggen dan anders. Hierbij is thuisladen en elektrische rijden goedkoper dan met een (dorstige) luxeauto. Maar door de enorme accu’s is onderweg laden net zo duur als met plofmotor.

In het pick-up segment is onderweg laden bijna onbetaalbaar, met dank aan de 100 tot 150 kW accupakketten van sommige modellen. Het goedkoopste voor dit soort voertuigen zou je niets verbazen: diesel.

WhatCar

Overigens is het niet alleen dit onderzoek dat uitwijst dat laden tegenwoordig duurder is dan dan tanken. Een test door WhatCar tussen een Peugeot 208 PureTech 100 en e-208 enerzijds plus een BMW i4 M50i en M440i anderzijds wees ook uit dat laden inmiddels duurder is dan tanken.

Wel zijn er drie punten die je in ogenschouw moet nemen en deze punten hebben te maken met de locatie: de snelweg. De kracht van een elektrische auto is niet echt om lange stukken op hoge snelheid te rijden.

Deze loopt dan (door de lage energiedichtheid van de accu) heel erg snel leeg. Een verbrandingsmotor is erg inefficient, maar de energiedichtheid is zoveel groter dat je met een kleine tank veel verder komt.

Ten tweede zijn de prijzen natuurlijk bizar hoog aan de snelweg en is het prijsverschil van elektriciteit véél variabeler dan bij de pomp. Bij een dure pomp aan de snelweg en een goedkoop tankstation achteraf kan het soms een kwartje per liter schelen.

Maar het verschil tussen thuisladen en aan de snelweg is veel groter. Laatste puntje: in Nederland is de brandstof dermate duur dat elektrisch rijden niet goedkoop is, maar in veel gevallen alsnog wel goedkoper. Conclusie: beide resultaten laten zien dat elektrisch rijden op zijn duurst ietsje duurder kan zijn tanken.