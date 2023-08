Duurste Mondeo van Nederland heeft alle opties

Waarom in een kale Mercedes rijden als je met de duurste Mondeo van Nederland alles hebt dat je hartje begeert?

Onlangs kwam Ford met het trieste nieuws dat de productie van de Fiesta inmiddels is gestopt. Deze geweldig rijdende B-segmentauto was jarenlang de best verkochte auto van het het Verenigd Koninkrijk en deed het in Europa fantastisch.

Ondanks de hoge aantallen, waren de marges simpelweg te klein. De EU is wel erg aan het pushen op bizarre dingen die standaard op een auto moet zitten, waardoor fabrikanten simpelweg stoppen .

Zoektocht duurste Mondeo van Nederland

Met de Ford Mondeo was het precies andersom. Daar zit wat meer marge op, maar die auto werd bijna niet meer verkocht. Dat komt omdat mensen heel graag iets willen hebben dat premium is. En een crossover. Het liefst dan een combinatie van die twee.

En toch, de Mondeo is een auto die (zeker voor het prijsniveau) absoluut niet teleurstelt. We gingen even op zoek naar de duurste Ford Mondeo van Nederland. Die hadden we zo gevonden. We gaan naar Marktplaats, zoeken naar de Ford Mondeo en selecteren we ‘prijs van hoog naar laag’.

En dit is ‘m geworden! Het is een hele late Mondeo Stationwagon in de bijzondere Vignale-uitvoering. Dat was een versie met bijzonder veel luxe opties die je zelfs bij een Audi nauwelijks ziet. Ze zijn/waren dan wel leverbaar op een A4, maar dermate duur dat je het niet veel ziet.

Vignale

Omdat het een Vignale is, krijg je schitterend lederen bekleding. Italiaans leder is ‘echte’ premium, zeker als je dit vergelijkt met het kippenleder (zoals @bart1976 zo mooi kan omschrijven) dat BMW (Dakata en Vernasca) in zijn auto’s monteert.

Qua aandrijflijn is de auto perfect geschikt voor ons landje. Het is namelijk de HEV, de hybride. Dat zorgt er voor dat de bagageruimte iets minder groot is, maar in een Mondeo Wagon heb je dan nog altijd voldoende. Voordeel: het is wel een lekker zuinige auto, zeker als je voornamelijk in Nederland rijdt.

De vraagprijs van 35.850 euro lijkt aan de hoge kant (het is niet voor niets de duurste Mondeo van Nederland), maar de verkoper noemt de prijs ‘scherp’. Ach ja, de dealer staat in Friesland aan daar noemen ze de smaak van macaroni ook ‘scherp’. Maar ze hebben een punt hoor, want de auto is amper 2 jaar oud en heeft slechts 26.266 km gelopen.

Daarnaast staat de auto bij een echte Ford dealer, dus met echt Ford-dealerschap (en bijbehorende garanties). Niet zo’n premium-auto boer die bij het eerste garantiegeval niet thuis geeft. Ook is de prijs de prijs, er komen geen kosten bij om de auto rijklaar te maken.

Uitrusting duurste Mondeo van Nederland

Oh, en dit zijn de opties:

Blue Panther lichtmetalen velgen 18″ metaal-/micakleur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Chroom delen exterieur

Dakrails

Dimlichten automatisch

Keyless entry koplampen

Adaptief LED achterlichten

LED dagrijverlichting

LED koplampen

Privacy Glass

Regensensor

Ruitensproeiers verwarmbaar

Verwarmde voorruit

Apple Carplay/Android Auto

Navigatiesysteem full map

Audio installatie premium

Bluetooth telefoonvoorbereiding

Connected services

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Spraakbediening

Airco (automatisch)

Lederen bekleding voorstoelen

Verwarmd achterbank

In delen neerklapbaar

Achteruitrijcamera

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Cruise control

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Keyless start

Lederen interieurdelen

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar) passagiersstoel

In hoogte verstelbaar sportstoelen

Stoel ventilatie voor

Stuur verstelbaar

Voorstoel(en) met massagefunctie

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti door Slip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Bestuurdersairbag

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Grootlichtassistent

Hill hold functie

Hoofd airbag(s) achter

Hoofd airbag(s) voor knie airbag(s)

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor passagiersairbag

Rijstrooksensor met correctie

Verkeersbord detectie

Zij airbag(s) voor

APK bij aflevering

Driver Assistance Pack

Elektrisch bedienbare achterklep

Kortom, dat zijn meer opties dan jouw kale A4, 3 Serie of C-Klasse heeft! Check hier de advertentie om vervolgens iets Duits premium te kopen.