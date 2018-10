Deze auto met 5.007 pk kent tal van problemen

Gaat 'ie er ooit komen?

De automotive wereld wordt regelmatig verrast met enthousiaste projecten van startups. Mannen (of vrouwen) in mooie pakken, een mooi plan op papier en een concept op een grote beursvloer. De mooiste beloftes worden soms gemaakt. Maar, net als met de Titanic, komen die beloftes soms bedrogen uit.

Om je eigen credibility te beschermen is het soms beter om niet hoog van de toren te blazen. Daar komen ze bij Devel (Defining Extreme Vehicles Car Industry L.L.C.) wellicht ook op de harde manier achter. Ze verbaasden vriend en vijand met de 5.007 pk sterke Sixteen. Een concept, die nog ver doorontwikkeld moest worden. Dat was vorig jaar. Inmiddels zijn we een jaar verder, maar blijkt het project met de nodige tegenslagen te maken te hebben.

Zo is Road and Track te weten gekomen dat Paolo Garella, engineer van de Sixteen, weg is bij Devel. Garella zei dat mensen soms mooie ideeën hebben, maar dit niet altijd uitgevoerd kan worden. De Sixteen was niet zonder problemen en de engineer bleek niet in staat te zijn deze op te lossen. Bij de geblazen V16 was bijvoorbeeld niet nagedacht over fatsoenlijke koeling. Ook waren er problemen met de aerodynamica. De auto zou opstijgen bij het overschrijden van snelheden dik boven de 400 km/u.

Met dit nieuws is het nog maar de vraag of de Sixteen het ooit tot een productiestadium gaat weten te schoppen. Misschien dat ze er nog een hobby vliegtuig van weten te maken.