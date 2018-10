Dit is de nieuwe BMW 3 Serie Touring

De nieuwe 3 als dikke station.

Naast de 3 Serie als bekende sedan, komt de nieuwe 3 in meerdere varianten op de markt. Onder andere als Touring. Het uiterlijk is niet heel spannend in vergelijking met de sedan, maar via het Braziliaanse Instituto Nacional da Propriedade Industrial krijgen we een vooruitblik op de toekomstige staton.

In een wereld waar crossovers en SUV’s de verkopen domineren is het toch nog fijn als een autofabrikant met een ‘ouderwetse’ station komt. Voor de groep die géén behoefte heeft aan een hoge instap en een cW waarde van een tyrannosaurus. Deze station als M340i met xDrive en je hebt alle ingrediënten die je als snelle papa (m/v) zou willen hebben. Een praktische gezinsbak voor de kinderen, een krachtige zes-in-lijn waar moeders ook mee overweg kan en vierwielaandrijving voor een uitje naar de wintersport.

De registratiefoto’s laten het interieur niet zien, maar dit zal grotendeels overeenkomen met de sedan. Voor maten en gewichten is het afwachten op de officiële aankondiging. BMW verkocht de F31 ook in de Verenigde Staten. Op dit moment is niet bekend of de Duitse autobouwer de nieuwe 3 Serie als Touring tevens in het land van The Donald gaat aanbieden.