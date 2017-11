Deze Devel Sixteen heeft een V16 met 5.007 pk

Dit is pas echt een Sweet Sixteen.

Hoe lang zou het duren voordat een gefortuneerde zoon van een oliegeslacht deze Devel voor zijn 16-jarige verjaardag krijgt? Al in 2013 schreven we over de DEVEL (Defining Extreme Vehicles Car Industry L.L.C.) Sixteen. De Arabische makers van de Sixteen beloofden specs die zo bizar in de oren klonken dat we het hele verhaal maar met moeite serieus konden nemen. De Sixteen zou bijvoorbeeld maximaal 5.007 pk leveren…uit een V16 met vier dikke turbo’s.

Ontwerper Rashid Al- Nintendo Attari verzekerde ons echter stellig dat de auto er echt zou komen en wel binnen 16 maanden. Oké, dat doel is dus niet gehaald, maar van uitstel is geen afstel gekomen. Devel’s Instagram-account suggereert namelijk dat je de Sixteen inmiddels nkan bestellen, inclusief V16 met 5.007 pk!

De motor heeft een inhoud van 12.3 liter en bestaat feitelijk uit twee door Steve Morris Engines aan elkaar geknoopte V8-en. Gezien de inhoud vermoeden we dat deze origineel afkomstig zijn uit ‘Murica. Het idee doet denken aan de Cizeta V16T, maar in dat geval bestonden de twee V8-en uit 3.0 liter kleine blokken uit de Lamborghini Urraco.

Met de rest van de auto heeft Manifattura Automobili Torino (MAT) zich bemoeid. Dit bedrijfje specialiseert zich in one-offs en was eerder betrokken bij de Scuderia Cameron Glickenhaus SCG003S. De looks zijn geïnspireerd op een straaljager, met als geinig detail de uitlaten die doen denken aan een F14 Tomcat.

Los van de bizarre hoeveelheid pk’s doet Devel nog niks uit de doeken over de prestaties van de productie-Sixteen. Eerder werd gespeculeerd over een topsnelheid van 560 kilometer per uur, maar die zou dan gelden voor de 5.007 pk variant die niet straatlegaal is. Devel geeft echter aan dat je het vermogen zelf kan kiezen en dat er versies met 2.000 (met V8) en 3.000 pk (met V16) komen die wel straatlegaal zijn. De vanafprijs van de eerste bedraagt 1,6 miljoen Dollar, de tweede kost minimaal 1,8 miljoen Dollar.

Wat denk je, gaan er meer of minder van gebouwd worden dan van de Cizeta?