Ford geeft Nederlandse klanten 4 jaar oude navigatie

De Consumentenbond heeft daarom ingegrepen.

Daar ben je mooi klaar mee. Koop je een gloednieuwe auto, krijg je een verouderd navigatiesysteem die al jaren niet meer up-to-date is. Het gebeurde bij Nederlandse klanten die een nieuwe Ford hadden gekocht. De Consumentenbond heeft daarom een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC). Ford liet bij de aanschaf of aflevering namelijk niet aan de klanten weten dat ze een verouderde versie van SYNC3 kregen.

De RCC heeft geoordeeld dat Ford open (navigatie)kaart moet spelen met klanten en dit soort informatie niet mag achterhouden. De autofabrikant heeft laten weten dat er binnenkort updates voor SYNC3 gedownload kunnen worden op de site van het merk. De Consumentenbond is echter van mening dat dit te mager is en kreeg daarbij gelijk van de RCC.

Het is nog maar de vraag of gedupeerden met een nieuwe Ford gecompenseerd worden. De Consumentenbond heeft deze vraag uitstaan bij het automerk, maar nog geen antwoord gehad. Wanneer klanten handmatig updaten naar een versie met nieuwe kaarten moet hier normaal gesproken betaald voor worden. De dealer rekent hier 89 euro voor.

Het updaten van de navigatie is überhaupt een ouderwetse manier van autofabrikanten om geld te verdienen. De nieuwste auto’s komen tegenwoordig met Android Auto of Apple Carplay. Met deze systemen is het tegenwoordig mogelijk om bijvoorbeeld gratis apps als Google Maps of Waze te gebruiken.

Ford laat het er niet bij zitten. De autofabrikant is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de RCC. De Consumentenbond gaat brancheorganisatie RAI Vereniging en 12 andere auto-importeurs inlichten over de zaak. De organisatie vindt dat consumenten geïnformeerd moeten worden als ze oude kaarten bij een nieuwe auto krijgen. Dan gaat het hier niet alleen om Ford, maar om alle autofabrikanten die zich hier schuldig aan maken.