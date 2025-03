Deze auto ziet er totaal anders uit dan zijn voorgangers

Knappe jongen als je raadt welke auto hier op de A4 rijdt.

Je hoeft niet altijd naar de Nürburgring of Death Valley om testauto’s te spotten. Soms duiken ze gewoon op in Nederland. Autoblog-lezer @johan_vertegenwoordiger spotte op de Ring van Amsterdam een mysterieus prototype op Spaans kenteken.

Een coupé-SUV op Spaans kenteken, dat moet wel een Cupra zijn, toch? Of zou het een Skoda Elroq Coupé zijn? Of de nieuwste cross-over van Renault? Nee, niets van dit alles. Je kijkt hier naar de nieuwe Nissan Leaf.

We hebben al twee generaties Nissan Leaf gehad, en dat was in beide gevallen een groot uitgevallen hatchback. Nissan gaat het echter over een andere boeg gooien. De voormalige EV-pionier wordt nu de zoveelste coupé-SUV. Ook nog eens eentje waar Nissan rijkelijk laat mee is.

Nissan heeft natuurlijk al wel de Ariya, maar de Leaf wordt daar dus onder gepositioneerd. De uitgaande Leaf (die dateert uit 2017) is op dit moment niet meer nieuw te bestellen, die kun je alleen nog uit voorraad krijgen.

We wisten al dat de nieuwe Leaf geïnspireerd zou zijn op de Chill-Out Concept uit 2021 (zie boven) en dat wordt door de spyshots bevestigd. Zelfs de opvallende velgen van de concept car worden overgenomen, alleen dan een paar maatjes kleiner. Aan de achterkant kunnen we een groot zwart paneel verwachten waarin de achterlichten verwerkt zijn. Verder belooft het een aalgladde coupé-SUV te worden.

Er blijft in ieder geval één ding hetzelfde (naast de elektrische aandrijflijn): de nieuwe Leaf zal nog steeds gebouwd worden in Engeland. In de fabriek in Sunderland is de productie van de vorige Leaf inmiddels gestopt, maar ze kunnen binnenkort de draad weer oppakken. Naar verwachting zal de auto later dit jaar gepresenteerd worden.

Met dank aan Johan (@audifan75 op Instagram) voor de foto’s!