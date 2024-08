Nissan maakt vuist tegen bloedhete auto in de zomer

Nissan meent dat zij je auto tot wel 12 graden kunnen koelen met een relatief simpele ontwikkeling.

We kennen het allemaal wel: je parkeert je auto ergens in de zon en bij terugkomst is je auto een soort rijdende sauna geworden. Je airco moet eerst flink hard blazen omdat de auto nog gevuld is met warme lucht en die warme lucht eruit krijgen kan even duren. Uiteraard is het na een minuut of tien alweer een stuk aangenamer binnenin de auto en vanaf dan zal de airco ook weer een stukje dimmen omdat de lucht in de cabine weer lekker koel is.

Koelere auto

Voor Nissan is dit scenario een doorn in het oog. Helemaal met het oog op hun elektrische Leaf. Want die initiële sneeuwstorm die de airco moet realiseren kost natuurlijk energie. Bij een EV kost dat waardevolle acculading. Daarom is het merk hard op weg om er iets aan te doen en de oplossing blijkt te kunnen zitten in de lak van de auto.

Verkoelende lak

We kennen allemaal het verhaal dat een zwarte auto de zonnestralen absorbeert en dus diens warmte vasthoudt, terwijl een witte auto ze weerkaatst. Toyota meent zelfs dat een felgroene, bijna gele kleur (tennisbalgroen zeg maar) de meest voordelige kleur is qua stralen weerkaatsen. Nissan houdt het toch even bij wit en kijkt specifieker naar de soort lak die je aanbrengt. In het voorbeeld wat ze gebruiken staan 2 Leafs in een veld, beide lijken identiek qua witte lak. De ene is echter voorzien van Nissan’s nieuwe soort lak. De volledige uitleg begrijp je waarschijnlijk wel als je natuur- of scheikunde hebt gestudeerd.

The metamaterial embedded within Nissan’s cool paint features two microstructure particles that react to light. One particle reflects near-infrared rays in the sunlight that would typically cause molecular level vibrations within the resin of traditional paint to produce heat. The second particle enables the real breakthrough. It creates electromagnetic waves, that counteract the sun’s rays, redirecting the energy away from the vehicle into the atmosphere. Combined, the particles in Nissan’s cool paint reduce the transfer of heat into surfaces such as the roof, hood, doors and panels. Nissan

Als we even onze invulling eraan mogen geven in Jip- en Janneketaal: de lak heeft een andere moleculaire structuur dan traditionele autolak, waardoor de energie (en warmte) van zonnestralen minder in de lak blijft ‘hangen’ en meer weerkaatst wordt. Zo wordt de warmte minder opgenomen in de auto en koelt de hele auto dus af, zowel van buiten als van binnen.

Afkoelen

Het resultaat zit echter geen woord Japans tussen: bij het in de zon staan van deze twee Leafs wist het linker exemplaar met de nieuwe lak zo’n 12 graden Celsius koeler te blijven dan de rechter met ‘normale’ lak. Meet je het interieur, dan valt de daling ietsje tegen: 5 graden Celsius. Maar goed, dat is wel weer 5 graden minder die de airco moet koelen en alle beetjes helpen.

Autovriendelijk

Op zich is de technologie van de verkoelende verf van Nissan niet nieuw. Voor gebouwen is dergelijke verf al jaren gemeengoed. Voor Dr. Susumu Miura, die ondanks zijn achternaam bij Nissan onderzoek doet naar materialen voor auto’s, was de uitdaging dan ook om de technologie autovriendelijk te maken. De gebouwverf is namelijk erg dik en je hebt vaak een verfroller nodig om het aan te brengen. Miura gebruikte dan ook die technologie en zorgde ervoor dat je het aan kon brengen door het te spuiten als normale autolak. En de effectiviteit wordt niet beïnvloed door blanke lak als toplaag.

Nissan is al bezig met de koelende lak sinds 2021 en is nog lang niet klaar met experimenteren, dus wanneer we daadwerkelijk auto’s gaan zien met deze verf is nog niet bekend. Het idee kunnen we alleen maar toejuichen.