Dit zijn ze: de opvolgers van Rob Kamphues bij Ziggo

Mocht je het Race Café gisteravond gemist hebben: de twee nieuwe presentatoren hebben zichzelf bekendgemaakt.

We hebben vorig jaar een stoelendans gehad bij de Formule 1-coureurs, maar nu is er ook nog een stoelendansje gaande bij de Nederlandse F1-programma’s. Dat begon met het vertrek van Robert Doornbos naar de zandbak, waarna Rob Kamphues de overstap maakte naar Viaplay.

Voor het Race Café is dit een aderlating, want de wisselwerking tussen Kamphues en Doornbos maakte het programma. En met het verliezen van de uitzendrechten is Ziggo sowieso al een stuk minder interessant voor de F1-liefhebbers.

Toch hebben ze nog de moeite genomen om twee nieuwe presentatoren binnen te halen. Ziggo deed hier heel mysterieus over en noemde hun identiteit “het best bewaarde geheim van Hilversum”. Toch konden we maandag al melden dat de mannelijke presentator Chris Zeger is en het gerucht ging dat zijn partner Shelly Sterk is.

Wat bleek gisteravond? De nieuwe presentatoren zijn… Chris Zegers en Shelly Sterk! Het best bewaarde geheim van Hilversum. Gisteravond zaten ze naast elkaar in de stijl van het onvolprezen Op1, maar in het vervolg gaan ze elkaar afwisselen. Dat ze niet dezelfde chemie hebben als Kamphues en Doornbos is dus niet erg.

Aan tafel zaten gisteravond dan wel weer vertrouwde gasten: Renger van der Zande, Olav Mol en Richard Verschoor. Overigens zal ook Doornbos nog regelmatig in het programma te zien zijn. Hij gaat bijdrages doen vanaf locatie, maar zal ook nog wel eens aanschuiven. Gelukkig, we waren al bang dat we het zonder Robert Doornbos op tv moesten doen.