Ook de nieuwe Nissan Leaf wordt een cross-over

Ook gij, Nissan Leaf?

Nissan was een ware pionier met de volledig elektrische Leaf, maar daar plukken ze nu niet de vruchten van. Na de Leaf bleef het namelijk heel lang stil op elektrisch gebied. Inmiddels is er de Ariya, maar dat is vooralsnog geen daverend succes.

Nissan gaat echter doorpakken, want ze komen met drie nieuwe elektrische cross-overs. Dat zijn de Leaf, de Juke en de Qashqai. Dat lees je goed: de Leaf wordt dus ook een elektrische cross-over. En daarnaast krijgen de Juke en de Qashqai een elektrische opvolger, maar dat mag geen verrassing heten.

We weten ook al wat we ongeveer kunnen verwachten van de opvolger van de Leaf. Nissan verklapt alvast dat de onderstaande Chill-Out Concept de inspiratie zal vormen. Die concept car ben je ongetwijfeld al lang vergeten, want die dateert al uit 2021.

De elektrische Juke en Qashqai zullen gebaseerd worden op meer recente concept cars, namelijk de Hyper Punk en de Hyper Urban. Deze futuristische concept cars werden in oktober onthuld, maar zijn nog verre van productierijp. Het lijkt er in ieder geval op dat we een soort origami-design krijgen, á la Lexus.

Nissan Hyper Punk Nissan Hyper Urban

We weten verder nog heel weinig over deze auto’s, maar we weten wel dat ze alle drie in Europa gebouwd zullen worden. In de fabriek in het Britse Sunderland waar de huidige Juke, Qashqai en Leaf worden gebouwd, zullen ook hun opvolgers van de band rollen.

Mocht je nu denken ‘ik wil helemaal geen cross-over, ik wil een hatchback’, niet getreurd. Er is ook nog een elektrische hatchback van Nissan in aantocht. De Renault 5 krijgt namelijk een broertje in de vorm van een elektrische Nissan Micra. Het is dus niet zo dat álle Nissan straks een cross-over zijn. Al scheelt het niet veel.