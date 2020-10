Deze automerken zijn het populairst als tattoo - Autoblog.nl

Een automerken tattoo. Omdat iedereen je onvoorwaardelijke liefde voor een merk mag zien? Deze merken vallen het meeste in de smaak!

Hoe draag je het beste uit dat je ontzettend verliefd bent op een merk? Een auto van het merk heb je waarschijnlijk al. Je kunt dan nog een kekke sleutelhanger kopen of je huisdecoratie verfraaien met merkgerelateerde spullen. De volgende stap is misschien wel een tattoo. Naar het schijnt is de grille van de nieuwe BMW 4 Serie op dit moment een hot topic in tattooshops.

Alle gekheid op een stokje. Onderzoeksbureau Compare The Market hebben een ontzettend representatief onderzoek gedaan welke automerken het populairste zijn als tattoo. Ze zijn daarvoor niet de straat opgegaan om het aan mensen te vragen. Ook hebben ze geen tattooshops gebeld. Nee, ze zijn op Instagram op zoek gegaan naar posts van mensen die een automerken tattoo hebben.

De betrouwbaarheid van deze uitkomst is, tja, bedenkelijk. Vast niet iedereen zal zijn nieuwe aanwinst delen op Instagram. Maar soit, laten we het eens over de uitkomst hebben. Volgens Compare The Market is Volkswagen het het meest gekozen merk als tattoo. Ze vonden 5.507 posts op Instagram. Op nummer twee staat Jeep met 2.139 posts en op drie Cadillac 1.775 posts. De top 10 bestaat verder uit Pontiac (4), Chevrolet (5), BMW (6), Ford (7), Honda (8), Audi (9) en Subaru (10). Merken als Dacia en Saab zijn niet terug te vinden in het lijstje.

Het zal je vast niet verbazen dat met name klassieke modellen onder de automerken tattoo’s populair zijn. Tja, een Volkswagen Transporter op je arm oogt ook zo raar, nietwaar? De Chevrolet Impala werd 823 keer gevonden, de DMC DeLorean 800 keer en de Corvette 180 keer. Ook de Beetle en de klassieke Mini vallen in de smaak.

Foto: Dacia tattoo via Autojunk