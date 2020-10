Prijzen nieuwe Volkswagen Caddy bekend - Autoblog.nl

Eindelijk is de compacte besteller van VW te bestellen, maar wat zijn de prijzen voor de Volkswagen Caddy eigenlijk?

De fans hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk is er dan een compleet nieuwe Volkswagen Caddy. De levenscyclus bij een Volkswagen model is vaak iets langer dan bij een Japanse of Franse tegenstrever en een bedrijfswagen moet sowieso iets langer mee gaan.

Prijzen nieuwe Volkswagen Caddy

Kortom, we hebben allemaal op de auto zitten wachten. De Renault Kangoo-concurrent is al geïntroduceerd, maar de prijzen van de nieuwe Volkswagen Caddy hadden we nog niet. Goed nieuws: nu wel!

We hebben het in dit specifieke geval over de Caddy Cargo, dus de bestelwagen-versie. De goedkoopste versie is nu de Caddy Cargo 2.0 TDI met 102 pk. Deze is er vanaf 17.700 euro. Dezelfde motor, maar dan met 122 pk, staat voor jouw bedrijf voor 18.700 euro te schitteren. In beide gevallen heb je een handgeschakelde versnellingsbak tot je beschikking.

Prijs nieuwe Volkswagen Caddy 1st

Wil je helemaal de blits maken op de boulevard, alwaar je kan toeteren naar de olijke poppekes, is er eveneens goed nieuws. Je kan namelijk de Caddy 1st Edition direct bestellen. Die is is er vanaf 19.850 euro voor de versie met 2.0 TDI en 102 pk. Die zit dan wel vol met uitrusting zoals 17″ jetsers, LED-koplampen, DAB+ radio, digitale cockpit, adaptieve cruise control en een lederen multifunctioneel stuurwiel. Chique de friemel.

Goedkopere modellen onderweg

Dit zijn de modellen die Pon als eerste geleverd gaat worden nu de prijzen van de prijzen van de Volkswagen Caddy bekend zijn. Maar er komt meer. het belangrijkst is de Caddy Economy Business 2.0 TDI met 75 pk en handbak, deze wordt namelijk goedkoper dan 15.000 euro.

Nog meer keuze

Maar er komt nog meer keuze aan voor de nieuwe Caddy. Op termijn zullen een Cargo Maxi (lange wielbasis), TGI (aardgas), DSG (automaat) en 4Motion (vierwielaandrijving) volgen. Je kan de Caddy per direct bestellen. Alle modellen zullen standaard 4 jaar fabrieksgarantie meekrijgen.

Prijzen concurrentie nieuwe Volkswagen Caddy

Qua prijzen van de concurrentie van de nieuwe Volkswagen Caddy zit het heel erg dicht bij elkaar. De verschillen zijn met name op detailniveau. Nu worden dit soort auto’s ook vaak in een vloot gekocht, dus met 10 exemplaren maken de aanschafkosten, afschrijving en dergelijke veel meer uit. Bij de Renault Kangoo en Fiat Doblò zijn er leuke acties op het moment, maar zijn ook wat ouder. Voor het vergelijk hebben we gekeken naar een 100 pk sterke diesel met net-niet crisis uitrusting. Het kan nog goedkoper, zeker bij Fiat.

Renault Kangoo dCi 95 Work Edition (16.500 euro)

Ford Transit Connect 1.5 Duratorq Ambiente (15.775 euro)

Opel Combo 1.5 Diesel Edition 6-bak (16.199 euro)

Fiat Doblo Cargo 1.6 MultiJet ( 15.450 euro)

De Caddy is per direct te bestellen. Mocht je Caddy willen samenstellen, dan kan dat ook, want de configurator is live!