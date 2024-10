Deze auto’s brachten dit weekend het meeste op in Knokke

Er werden dit weekend een hoop colletor’s items geveild in België. Dit waren de hoogtepunten.

In Nederland vindt er nooit echt een serieuze autoveiling plaats, daarvoor moet je in Parijs, Monaco of Monterey zijn. Of in Knokke-Heist… Hier vindt jaarlijks de Zoute Sale plaats van Bonhams, waar serieuze pareltjes geveild worden.

Dat was dit jaar niet anders en wij hebben de veilingsnoepjes ook weer met eigen ogen mogen bewonderen. We nemen jullie mee langs een aantal hoogtepunten, aan de hand van de veilingresultaten. Wat het altijd interessant om te weten wat er nu daadwerkelijk voor auto’s betaald wordt.

8. Lamborghini Countach 25th Anniversary (1989)

€529.000 (incl. commissie)

Tijdens de veiling gingen een hoop auto’s met weinig kilometers onder de hamer, waaronder deze Countach 25th Anniversary. Dat is misschien niet de mooiste Countach, maar alsnog heeft deze auto een hele hoge cool-factor. Dit exemplaar kwam van de eerste eigenaar en had nog geen 4.500 km gelopen. De kersverse tweede eigenaar mocht ‘m voor ruim 5 ton mee naar huis nemen.

7. Mercedes CLK DTM AMG Cabriolet (2007)

€540.500

De CLK DTM is een van de bruutste en zeldzaamste AMG’s. Van de cabrio zijn er slechts 80 gemaakt. Dit specifieke exemplaar is ook weer heel bijzonder, met een luttele 152 km op de teller. Gek genoeg had Bonhams de opbrengst heel conservatief ingeschat op circa twee ton. De auto werd echter afgehamerd op ruim het dubbele: €470.000. Met commissie erbij werd dat €540.500.

6. Aston Martin DB4 Series V Vantage (1963)

€569.250

Er werd ook een collectie geveild van een Belgische verzamelaar. Die bevatte onder meer deze DB4 Vantage, die net gerestaureerd is. Het betreft de zeldzame Vantage-uitvoering, die 266 pk levert in plaats van 240 pk. Het hoogste bod kwam uit op €495.000, wat wel iets minder was dan Bonhams had gehoopt. Op een DB4 Prototype uit dezelfde collectie werd €1,1 miljoen geboden, maar dat was kennelijk te weinig, want die auto is niet verkocht.

5. Spyker C8 Spyder (2014)

€575.000

Spykers horen inmiddels ook thuis op prestigieuze veilingen (volkomen terecht natuurlijk). Dit exemplaar is extra bijzonder want dit is de allerlaatste Spyker die van de band gerold is. Deze auto werd gebouwd in het jaar dat Spyker de eerste keer op de fles ging (2014) en daarna hebben ze alleen nog wat concept cars gebouwd. In Knokke werd er €575.000 voor betaald. En wie weet wordt deze auto in toekomst nog wel meer waard.

4. Mercedes SLR McLaren 722 Edition (2007)

€747.500

Er werden maar liefst vier SLR’s geveild, wat ook allemaal verschillende varianten waren. Dit zwarte exemplaar is een 722 Edition, waar er 150 van gebouwd zijn. Je kunt de 722 onder meer herkennen aan de carbon splitter en de unieke velgen. Dit is ook weer een fabrieksnieuwe auto, met 3.200 km. Daardoor was deze SLR goed voor bijna €750.000.

3. Aston Martin One-77 (2011)

€1.437.500

En dan zijn we nu aanbeland op het terrein van de 7 cijfers voor de komma. Deze One-77 was een van de absolute hoogtepunten van de veiling. Van deze auto zijn er 77 gebouwd en de afgelopen 5 jaar zijn er maar twee geveild. Dit is het allereerste exemplaar, oftewel nummer 1 van de 77. Ook dit is weer een auto waar niet mee gereden is, met slechts 550 kilometer op de klok. Deze Aston ging uiteindelijk voor ruim €1,4 miljoen, wat eigenlijk nog weinig is voor een auto die dusdanig bijzonder is.

2. Porsche 550 RS Spyder (1956)

€2.530.000

Dit lijstje bevat vooral moderne auto’s, maar dit is een echte klassieker mét historie. Deze 550 RS Spyder kwam in 1957 in actie op Le Mans. Dit eindige in diskwalificatie, maar dat doet er verder niet toe. Sowieso is de 550 een hele bijzondere Porsche, waar er maar 90 van gebouwd zijn. Zodoende bracht deze auto ruim 2,5 miljoen op.

1. Mercedes SLR Stirling Moss (2010)

€3.220.000

En het klapstuk van de veiling was toch weer een moderne auto: de rode Stirling Moss waar we al eerder over schreven. Destijds hadden we nog geen foto’s van het interieur – wat net zo knotsgek is als het exterieur – maar bij deze kunnen we dat alsnog laten zien. Het is zover bekend de enige rode Stirling Moss en het laatst gebouwde exemplaar (nummer 75 van de 75). Ook dit is een auto met nog maar één eigenaar en vrijwel geen kilometers. Dit alles resulteerde in een bedrag van €3,2 miljoen.