Deze knotsgekke Mercedes wordt geveild in België

Deze unieke SLR Stirling Moss heeft een hele waslijst aan bijzonderheden.

Inmiddels zijn we al redelijk gewend aan gelimiteerde supercars zonder dak of voorruit, maar in 2009 was dit nog opzienbarend. Mercedes verraste toen vriend en vijand met de SLR Stirling Moss, een eerbetoon aan de 300 SLR van weleer.

Met een oplage van 75 stuks is de Stirling Moss nu een gewild object bij menig autoverzamelaar. Die kunnen volgende maand hun hart ophalen, want dan kan er geboden worden op een van de 75 exemplaren. En niet zomaar eentje.

Deze specifieke SLR Stirling Moss is om meerdere redenen heel bijzonder. Wat natuurlijk meteen opvalt is de kleurstelling. De Stirling Mossen (?) zijn bijna altijd zilver, maar deze Stirling Moss is uitgevoerd in rood met een rood interieur.

Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, heeft de eigenaar ook gekozen voor goudkleurige remklauwen en gele stiksels. Misschien niet het toonbeeld van goede smaak, maar uniek is het wel. De veelspaaks velgen zijn trouwens ook nog het vermelden waard, want normaliter heeft de Stirling Moss dubbele vijfspaaks velgen.

Er is nog een reden waarom deze Stirling Moss bijzonder is: het is de laatste. Dit is dus nummertje 75 van de 75. De auto was tot op heden in handen van de eerste eigenaar. Je raadt het al: die heeft er geen meter mee gereden. Althans, niet meer dan 26 km. In tegenstelling tot wat je zou verwachten was de eigenaar géén Arabier, maar een Zwitser.

Deze unieke Stirling Moss is volgende maand te bewonderen in het Belgische Knokke-Heist. Daar vindt de Zoute Grand Prix weer plaats, die ieder jaar gepaard gaat met een grote veiling van Bonhams. Dit jaar wordt er onder meer de eerste Aston Martin One-77 geveild en dus de laatste Stirling Moss. In de beschrijving staat dat de eigenaar van deze Mercedes ook VIP-klant is bij Aston Martin, dus we vermoeden dat ze uit dezelfde collectie komen.

Deze Stirling Moss moet een van de klapstukken van de veiling worden, want Bonhams rekent op een opbrengst van 1,5 tot 2,5 miljoen euro.