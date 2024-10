130 km/u komt op deze vier trajecten (mogelijk) terug

Van de belofte dat we weer terug gaan naar 130 lijkt nog steeds niet veel terecht te komen.

Het is makkelijk om als politicus te roepen dat we weer naar 130 km/u gaan, maar de praktijk blijkt toch wat weerbarstiger. In een interview met Wouter en Meindert temperde minister Madlener onlangs al de verwachtingen. Vandaag krijgen we iets concreter te horen wat we kunnen verwachten.

Het lijkt erop dat 130 km/u voorlopig maar zeer beperkt terug gaat komen, want er zijn nu vier trajecten in beeld die kandidaat zijn. Dit zijn trajecten waar “mogelijk geen extra maatregelen voor stikstof en geluid nodig zijn”. Dit meldt Madlener aan de Tweede Kamer.

Jullie zijn natuurlijk razend benieuwd of er een stuk snelweg op jouw route tussen zit, dus hier de trajecten in kwestie:

A6 tussen aansluiting Lelystad Noord en de Ketelbrug

tussen aansluiting Lelystad Noord en de Ketelbrug A7 Afsluitdijk tussen Stevinsluizen en de Lorentzsluizen

Afsluitdijk tussen Stevinsluizen en de Lorentzsluizen A7 tussen aansluiting Zuidbroek en de grens met Duitsland

tussen aansluiting Zuidbroek en de grens met Duitsland A37 tussen knooppunt Holsloot en aansluiting Zwartemeer

Jammer maar helaas, het zijn vrijwel allemaal trajecten in de periferie van ons land en zeker niet in de Randstad. Dat viel natuurlijk te verwachten. Het gaat ook maar om een heel klein deel van het totale snelwegennetwerk: nog geen 6%. Maar goed, alles is meegenomen.

Let wel: het gaat hier om trajecten die op korte termijn weer naar 130 km/u zouden kunnen. Het is nog steeds de bedoeling dat er op langere termijn meer trajecten zullen volgen. Minister Barry Madlener spreekt van een “gefaseerde aanpak”.

Op dit moment is er nog niks zeker, dit zijn slechts de kansrijke trajecten. De minister hoopt ergens in het eerste kwartaal van 2025 een definitief besluit te kunnen nemen. Eerst moet er nog meer onderzoek gedaan worden. Maar dan weet je bij deze in ieder geval wat de stand van zaken is.

Foto: AMG GT Black Series, gespot door @yoeri_fakkeldij