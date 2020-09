Uitslag WEC: de 24 uur van Le Mans 2020 - Autoblog.nl

Met een record aantal Nederlanders aan de start ging ‘Le Mans’ gisteren drie maanden later dan gepland alsnog van kiet.

Zoals alle grote sportevenementen in het voorjaar en de zomer, stond de 24 uur van Le Mans even op losse schroeven. De Rony Rona was ook hier de boosdoener. Als de race niet door was gegaan, zou dat de eerste keer zijn sinds 1948. Destijds moest Frankrijk nog een beetje opgebouwd worden na de tweede wereldoorlog. Uiteindelijk werd echter besloten de race drie maanden op te schuiven naar september. Daardoor konden de mannen en vrouwen gisterenmiddag als nog van start gaan in de race die toch altijd een hoogtepuntje is op de jaarlijkse racekalender.

Commies

Slechts drie keer eerder werd de 24 uur van Le Mans niet gehouden in juni. De allereerste vingt quatre heures in 1923 werd in het laatste weekend van mei georganiseerd. In 1956 stond de race in juli op de kalender, vanwege verbouwingen aan het circuit. Maar alleen in 1968 vond de race zo laat in het jaar plaats als dit jaar. Dankzij studentenprotesten tegen het kapitalisme (het is immers Frankrijk), werd het kapitalistische sportfeestje uitgesteld tot 28 en 29 september van dat jaar.

Herfstige nachten zijn lang

Vooraf werd veel gespeculeerd over de invloed die dit zou kunnen hebben op de race. In de herfst heb je immers doorgaans wat killere temperaturen dan eind juni. Maar misschien nog wel belangrijker is dat de nacht veel langer duurt. Er zou dus langer in het donker gereden moeten worden. Sommige coureurs vinden dat wel lekker, anderen balen ervan.

Winnaar vooraf al bekend?

Het jammere is natuurlijk wel dat de eindwinnaar vooraf min of meer al vaststond. Als enige fabrieksteam in de LMP1-klasse is Toyota natuurlijk verplicht te winnen. Nou had Toyota ooit natuurlijk een vloek boven zich hangen in de 24 uur, maar die werd twee jaar terug al gebroken met Talisman Alonso bij het team. Dit jaar gaan de Japanners zonder de wenkbrauw op voor de drieklapper, voorafgaand aan de grote reglementswijzigingen van volgend jaar. De grootste uitdager heet Rebellion Racing, het Zwitserse privéteam dat dit jaar waarschijnlijk voor het laatst in actie komt.

In de hoogste klasse doen er helaas geen Nederlanders mee dit jaar. Maar, we zijn in ieder geval qua aantallen beter vertegenwoordigd dan ooit. Maar liefst tien landgenoten hebben linksom of rechtsom een stoeltje geregeld om te scheuren. Gisteren lieten we ze al de revue passeren. Met name in de LMP2 klasse en de GTE Am klasse doen we lekker mee.

Startfase

Helaas gaat het voor vrijwel alle Nederlanders al vrij rap na de start net zo goed als bij Team Jumbo Visma gisteren in de Tour de France. Giedo van der Garde start nog voortvarend met de gele bolide van Team Frits, maar al snel zien we hem traag rijden. De normaal zo betrouwbare Oreca verliest koelvloeistof en de motor wordt 120 graden warm. Het zorgt voor meerdere bezoekjes aan de pits en heel veel tijdverlies.

Ook Renger van der Zande kampt al rap met een leeglopend achterbandje. De bolide van Ho Pin Tung zit lekker in de race, maar krijgt dan ook pech. Man man man, zo zijn al een boel van onze LMP2 helden vrij rap kansloos. Bij de GTE’s loopt het ook al niet vlekkeloos. De Porker van Jeroen Bleekemolen wordt het onschuldig slachtoffer van een klappertje en een van de teammaten van Larry Ten Voorde heeft het reglement niet gelezen. De nummer 56 Porsche krijgt dikke vette straf van de wedstrijdleiding. Lekker dan.

De Vries gaat kablabber in de nacht

In de nacht gebeuren altijd spannende dingen en zo ook in deze race. Een van de Toyota’s krijgt toch weer te maken met pech en valt zo terug tot achter de Rebellions. Toch een beetje bibberen voor Toyota, want dan kan het voor die tweede ook (weer) misgaan natuurlijk.

Het gaat echter ook nog een keer fout voor Racing Team Nederland. Opeens staat Nyck de Vries net als vorig jaar in de grindbak. Dit keer is er een touché aan voorafgegaan met de Ferrari van Toni Vilander. Gelukkig kan de Fries terugrijden naar de pits, zodat het team in ieder geval door kan.

Slotfase

Na een lange nacht tikt de tijd langzaam weg richting de finish van de race. Maar zoals wel vaker, zit het venijn weer in de staart. Rebellion moet hopen op pech bij Toyota, maar die komt dit keer niet. Buemi, Nakajima en Hartley winnen, de Zwitsers moeten genoegen nemen met plek 2. Het had een 2-3 kunnen worden, maar debutant Louis Deletraz schiet er in de tweede Rebellion nog even af in de slotfase. Zo gaat de nummer 7 Toyota alsnog naar het podium.

In de LMP2-klasse is het nog even spannend voor Di Resta, Albuquerque en Hanson. Ze worden opgejaagd door Anthony Davidson, maar als blijkt dat die laatste ook nog een korte pitstop moet maken is de buit binnen. Bij de GTE’s blijkt dat Aston Martin het beste onderhandeld heeft voor een gunstige Balance of Power. De Vantage wint zowel de GTE Pro als de GTE Am klasse. Een primeurtje is er daarbij vor Salih Yoluc. Hij wordt de eerste Turkse winnaar ooit van een van de klasses op Le Mans.

Beits is de beste

Aan het eind van de race lijkt Larry Ten Voorde nog op weg om alsnog een Nederlands podium te pakken. Maar in de slotfase wordt de Porsche Supercup winnaar na een safetycar nog verschalkt door twee auto’s. De Porker wordt daarmee vierde, maar dat is eigenlijk alsnog knap na de start van de race en het feit dat de Porsche’s deze keer niet de snelste GT’s waren.

Aan het einde van de rit is Beitske Visser overigens de best geklasseerde Nederlander (m/v). Samen met Tatiana Calderon en de altijd spectaculaire Sophia Flörsch rijdt zij naar de negende plaats in de LMP2-klasse. Van der Zande eindigt daarin als twaalfde, voor Job van Uitert (13de) en Racing Team Nederland (16de). Ho Pins auto komt niet aan de finish. Bij de GTE’s eindigt Ten Voorde zoals gezegd als vierde in zijn klasse, van Splunteren als twaalfde en de jonge Bleek als veertiende.

En zo eindigt dan deze editie wederom met het Japans volkslied. We zijn alvast erg benieuwd wat volgend jaar gaat brengen.