Deze auto’s werden in 2018 het meest gerecycled

Het was weer goed druk bij de slopers.

Vorig jaar schreven we nog dat we in Nederland op een punt zijn gekomen waar sloopauto’s nagenoeg volledig worden gerecycled. Sowieso is het de wettelijke norm voor Auto Recycling Nederland (ARN) om tenminste 95 procent van de sloopauto’s te recyclen, in de praktijk doen het bedrijf en al zijn partners eigenlijk nog meer. Jaarlijks worden er ongeveer 200.000 auto’s uit elkaar getrokken, waarvan vervolgens ruim 98 procent wordt verwerkt.

Afgelopen jaar is de recyclingdienst weer druk bezig geweest met het verwerken van auto’s. Door de jaren heeft ARN ontdekt dat de gemiddelde personenauto in Nederland ongeveer 18 jaar actief door het leven gaat, alvorens deze naar een lokaal sloopbedrijf wordt gebracht. Aan de hand daarvan kan enigszins voorspeld worden welke auto’s er ieder jaar het meest gerecycled zullen worden, al kan dit in werkelijkheid natuurlijk iets afwijken.

Voor 2018 blijkt dat de conclusie redelijk accuraat is, want het is de Ford Ka die afgelopen jaar het meest bij sloopbedrijven terecht is gekomen. In totaal werden er liefst 8.124 exemplaren afgemeld in ORAD, een dienst van de RDW waarmee auto’s als gedemonteerd geregistreerd kunnen worden. Hieronder bekijk je de rest van de top tien.

Tien meest gerecyclede auto’s van 2018:

1. Ford Ka, 8.124 stuks

2. Ford Focus, 6.506 stuks

3. Volkswagen Polo, 6.256 stuks

4. Renault Megane Scenic, 5.794 stuks

5. Opel Corsa, 5.623 stuks

6. Fiat Punto, 5.359 stuks

7. Volkswagen Golf, 5.153 stuks

8. Renault Twingo, 4.872 stuks

9. Renault Clio, 4.562 stuks

10. Opel Astra, 4.408 stuks