Sloopauto’s vorig jaar bijna volledig gerecycled!

De autoslopers blijven doorknallen.

De Nederlandse shredders draaien op volle toeren, zo blijkt uit recente cijfers van autorecyclingbranche ARN. In het nieuwste duurzaamheidsverslag van Auto Recycling Nederland wordt verteld dat de branche het op vrijwel ieder gebied beter deed dan voorheen. De branche haalde de wettelijke verplichting van 95 procent met gemak.

Om precies te zijn heeft de autorecyclingbranche in totaal 98,6 procent van de afgedankte auto’s nuttig weten toe te passen. Dit is net iets minder dan vorig jaar. In absolute termen betekent dit dat er in totaal voor meer dan 200 miljoen kilo aan materialen is verwerkt en hergebruikt. De 98,6 procent bestaat voor 87,1 procent uit hergebruikte producten en materialen, de overige 11,5 procent wordt opgemaakt door, bijvoorbeeld, terugwinning van energie.

Het enige waar nog écht verandering in moet komen, is de mate waarin de autobatterijen worden verwerkt. Omdat het een relatief nieuw onderdeel is, wil het nog niet helemaal op rolletjes lopen. Echter zijn de te verwerken batterijen momenteel nog te bezien. De branche gebruikt de tijd nu dan ook om zoveel mogelijk te leren, zodat deze over enkele jaren, wanneer de aantallen stijgen, gemakkelijk op te vangen zijn.

Overigens zakt de recyclingsbijdrage die je over je nieuwe auto betaalt in 2018 verder naar 40 euro. In 2020 zal dit 35 euro zijn.

Wil je weten wat de tien meest gesloopte auto’s van 2017 waren? Klik dan HIER.