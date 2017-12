Dit zijn de meest gesloopte auto’s van 2017

De shredder was dit jaar op dieet, hij at vrijwel alleen hapklare brokken.

Het einde van het jaar betekent een terugblik op de dingen die er dit jaar allemaal zijn voorgevallen. Hoewel we hem vorig jaar hebben overgeslagen, zijn we deze verzameling van gegevens ditmaal niet vergeten. We vroegen onze vrienden van VWE wederom om in hun archieven te duiken en wat zaken bijeen te schrapen om voor jullie een tweetal mooie lijstjes op te stellen.

We laten de usual suspects nog even voor wat ze zijn, want we beginnen met de auto’s* die relatief gezien het meest de drukpers indoken. Hier valt op dat de slachtoffers grotendeels afwijken van de verzameling uit 2015. Het zijn allemaal marginale verschillen, maar de officiële ‘winnaar’ van 2017 is de Nissan Micra C+C. Afgezien van enkele verdwaalde Franse en Duitse Spaanse auto’s, wordt deze top 10 nog voor het grootste gedeelte opgemaakt door bolides uit het Verre Oosten. Waar de Fisker Karma het in 2015 met eenzelfde aantal niet tot de lijst wist te schoppen, pronkt hij dit jaar trots op de een na laatste positie. De I-MiEV draagt tenslotte samen met de S-Klasse de rode lantaarn.

Model Gesloopt Wagenpark % Gesloopt 1 Nissan Micra C+C 2 179 1,1 % 2 Chevrolet Nibura (Station) 6 599 1,0 % 3 Chevrolet Lacetti 1 104 1,0 % 4 Chevrolet Epica 3 314 1,0 % 5 Seat Cordoba 3 315 1,0 % 6 Peugeot 307 1 106 0,9 % 7 Daihatsu Trevis 3 311 0,9 % 8 Hyundai Atos 3 353 0,8 % 9 Fisker Karma 1 131 0,8% 10 Mitsubishi i-MiEV

Mercedes S-Klasse Coupe 1

1 136

136 0,7 %

0,7 %

Wanneer we de procenten uit het raam gooien, zien we weinig verrassende kandidaten. De Volkswagen Polo staat met liefst 221 gesloopte wagens fier op 1, met op gepaste afstand zijn grotere broer: de Golf. Deze top 10 schittert echter door een beduidend kleiner aantal aan Aziatisch blik. Sterker nog, in de gehele lijst is de Aygo de enige uit het verre continent. Het zal jullie overigens niet verbazen dat de lijst verder eigenlijk alleen maar bestaat uit kleine wagens.

Model Gesloopt 1 Volkswagen Polo 221 2 Volkswagen Golf 170 3 Renault Twingo 159 4 Toyota Aygo 125 5 Opel Corsa 115 6 Citroen C1 109 7 Peugeot 107 102 8 Ford Ka 90 9 Ford Fiesta 88 10 Renault Clio 87

*Het gaat in dit artikel om auto’s die jonger dan 10 jaar waren op het moment van slopen.