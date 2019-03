Ook kinderen kunnen nu in een échte Bugatti rijden

Zo vader, zo zoon.

Wie een passie heeft, zal deze zeker graag met zijn naasten willen delen. Dit geldt uiteraard ook voor autoliefhebbers. Zelfs Ettore Bugatti, de oorspronkelijke oprichter van de huidige fabrikant van hypercars, had het nodige over voor zijn kroost. De geboren Italiaan sleutelde enkele jaren na de introductie van zijn zeer succesvolle Type 35 een half zo grote versie in elkaar voor zijn jongste zoon. Voor zijn 110-jarige bestaan blaast het Franse automerk nieuw leven in de zogenaamde Baby Bugatti.

Hoewel de Baby aanvankelijk een unieke auto had moeten zijn voor zijn 4-jarige zoon, kregen anderen snel lucht van het project. Als gevolg stapten een aantal klanten op de fabrikant af met de vraag of Bugatti toch niet meer exemplaren van het kleintje kon produceren. Bugatti gaf toe en maakte in een kleine 10 jaar tijd ongeveer 500 stuks.

Nu Bugatti technisch gezien 110 jaar bestaat en een feestje te vieren heeft, heeft het merk besloten de Baby te herintroduceren. Net als het origineel heeft ook de Baby II een elektrische aandrijflijn. De auto komt regelrecht uit de 3D-printer en is voorzien van lithium-ion batterijpakket, ‘regenerative braking’ en zelfs een limited slip differentieel. In tegenstelling tot het half zo grote origineel is de Baby II slechts 25 procent kleiner dan een Type 35. De auto heeft drie rijmodi: in ‘child mode’ rijdt hij maximaal 20 km/u op 1 kW, in ‘adult mode’ bedraagt zijn topsnelheid 45 km/u op 4 kW. Met de ‘speed key’ beschikt de Baby II over 10 kW en is er geen snelheidslimiet. Hoe hard hij daadwerkelijk kan, dat is onbekend.

De Baby II heeft een prijskaartje dat de Bugatti-naam waardig is; klanten kunnen één van de 500 exemplaren voor 30.000 euro (excl. btw en belasting) op de kop tikken.