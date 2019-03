Raikkonen: “betere F1-coureur geworden door feesten”

We hadden niets anders verwacht, Kimi.

De verhalen over de – laten we zeggen – bijzondere levensstijl van Kimi Raikkonen zijn als water in een niet uit te drogen put: oneindig. Anno 2019 is de Iceman een van de weinige karakters in de Formule 1 die geen wandelende PR-machine is, maar nog écht zijn eigen persoon durft te zijn. Of nog beter gezegd: hij geeft er simpelweg te weinig om zich anders voor te doen.

Raikkonen mag dan inmiddels de 39 jaar hebben aangetikt, hij denkt er nog niet aan uit de koningsklasse te vertrekken. Sterker: hij heeft zelfs een contract getekend bij Alfa Romeo Racing voor de komende twee jaar. Zodoende kunnen we nog twee volledige seizoenen veelvuldig genieten van Kimi’s ongehoord nuchtere kijk op de zaken. Raikkonen mag zijn mond dan niet vaak opentrekken, wanneer hij spreekt, dan luistert iedereen aandachtig in de hoop weer een glinsterende parel van een uitspraak te vangen.

Gelukkig heeft de Formule 1 onder leiding van Liberty Media de nodige stappen gezet om zijn fans beter te bereiken, door ze dichterbij de sport te brengen en zoveel mogelijk ins- en outs te delen. Een manier waarop de Formule 1 dit doet is met de podcast Beyond The Grid, die gepresenteerd wordt door Tom Clarkson. U raadt het: de Finse autocoureur heeft daar eindelijk zijn opwachting gemaakt.

In zijn gesprek met Clarkson, dat morgen online wordt gezet, vertelt Raikkonen uitgebreid over zijn levensstijl en hoe deze hem de nodige dingen heeft bijgebracht. Een opmerkelijke quote van Kimi onthult dat deze houding niet direct vanuit hemzelf is voortgekomen. Zo heeft de fitnesstrainer van Raikkonen, Josef Leberer, aan het begin van zijn carrière zijn ogen geopend voor wat betreft dieet. Na een lange week trainen stelde de coach voor pizza en bier te halen, als traktatie voor zijn harde werk.

Deze mentaliteit is Raikkonen de rest van zijn carrière bijgebleven. Aan Clarkson vertelt Kimi het volgende over de situatie:

“Obviously it’s been a joke often, but I actually think it’s more true than a joke that I’ve often been driving better [after] doing whatever I want between the races than if I’m just not having fun and drinks and stuff.”

Het moge duidelijk zijn dat Raikkonen beter presteert als hij goed in zijn vel zit. Afgelopen jaar, bijvoorbeeld, scoorde hij in de Verenigde Staten zijn eerste overwinning in jaren, luttele weken nadat hij had bekendgemaakt Ferrari te verlaten voor Alfa Romeo Racing. In 2013 nam hij de proef in veel extremere mate op de som. Direct na een tweede plaats te scoren in Bahrein besloot hij 16 dagen achter elkaar te feesten, om vervolgens op tijd bij te komen en zich te prepareren voor de Grand Prix van Spanje. In die wedstrijd eindigde hij wederom als tweede. Later dat seizoen zou hij nog viermaal op het podium eindigen.

“There’s too many proven theories… that [you drive] better [after you’ve had] a bit more fun. That whole summer was more or less racing and partying. It’s nothing new – for me it’s normal. Outside it might look a bit weird, but for me, in the past, it was a very normal story. I always thought that [it makes you] more relaxed and you need to put more effort and concentration in [on track] because you’re a bit unsure. And then the end result comes better.”

Een coureur als Raikkonen is zonder meer een aanwinst voor de sport. Zoals gezegd zijn er ettelijke Kimi-momenten die tot de verbeelding spreken, maar onze favoriete is onderstaande klassieker: het moment dat zijn McLaren het begaf tijdens de Grand Prix van Monaco en hij doodleuk zijn vrienden opzocht op zijn miljoenenjacht, in plaats van eerst netjes terug te keren naar de paddock.