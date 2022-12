Deze auto’s zullen goede investeringen zijn

Je kunt nooit voorspellen wat een auto gaat doen qua waarde, maar dit is een lijstje auto’s die verwacht momenteel de beste investeringen zijn voor 2023.

Geld investeren met een auto kan, maar het is zeker niet een zekerheid. In principe schrijft elke auto af. Het is pas na een lange tijd geld verliezen dat de markt vriendelijker zal zijn richting bepaalde auto’s. Meestal natuurlijk wel auto’s met een klassiekerstatus, auto’s die extreem zeldzaam zijn of auto’s met een verhaal.

Voorspellen

Het moeilijke aan een auto zien als investeringsobject is in kunnen zien wat je moet kopen. Je moet zowat een glazen bol hebben om te kunnen zien welke auto’s geld gaan opleveren, helemaal in de lagere prijsklassen. Toch kun je nu al trends spotten in auto’s die in recente jaren ineens hard gaan en je daarop richten. Wij lenen vandaag even de Amerikaanse versie van de beste auto’s voor een investering door Hagerty, maar een eigen draai hieraan staat zeker ook op de planning. De lijst van vandaag richt zich dus vooral op de Amerikaanse markt, maar er staan zeker auto’s bij die je in Europa ook alvast kunt koesteren als je er één hebt.

Saab 900 Turbo

Dit is dus typisch één van die auto’s die niet als investering bedoeld was. De Saab 900 was gewoon de middenklasser van Saab die je kon kopen als je eigenwijs Zweeds wilde rijden. De styling van de auto zegt al genoeg, het is één van de meest karakteristiek getekende middenklasse sedans ever ooit. De leukste versie was dus de 900 Turbo. De versie uit 1985, die je volgens Hagerty moet hebben voor deze lijst, heeft een tweeliter met uiteraard een turbo, die een nette 160 pk de weg op stuurt. Deze ultieme versie van de Saab 900 zit al in de lift en in 2023 kun je nog instappen.

Fotocredit: een Saab 900 Turbo door @martijnvleeuwen op Autoblog Spots

Suzuki Cappuccino

Mazda bewees met de MX-5 dat je best naar Japan kunt kijken als je een leuke compacte sportauto zoekt. Je zou het echter niet snel zeggen als je weet hoe groot een MX-5 (NA) is, maar eigenlijk is ‘ie te groot. In ieder geval voor de Kei Car-regeling in Japan, Als een auto kleiner is dan gestelde dimensies en een motor van niet meer dan 660 cc heeft, mag ‘ie het drukke centrum van Tokio in. De Suzuki Cappuccino is wat dat betreft briljant: op maandag kan je hem voor je werk midden in Tokio parkeren, op zaterdag kun je net buiten Tokio een heerlijk bergweggetje vinden waar de extreem lichte Cappuccino een lekker sturend sportwagentje is. Om de Cappuccino zo goed mogelijk te maken, ging Suzuki niet over één nacht ijs. Dat zorgde ervoor dat de auto maar weinig winstgevend was en dus bouwde Suzuki er slechts 26.480. Dat maakte de auto altijd al zeldzaam, maar een goede Suzuki Cappuccino vinden voor weinig wordt steeds lastiger. In de gaten houden, dus.

AMC AMX

Dan één van de auto’s voor een investering waar wij als Europeanen niet zo veel aan hebben. Namelijk de AMC AMX uit 1968. Deze muscle car was bedoeld als de grote revival van het AMC dat al in zwaar weer verkeerde. Dankzij een bijzonder design en de keuze uit V8’en in meerdere groottes, is de AMX de heerlijke muscle car die niemand in dezelfde adem noemt als de Dodge Charger, Ford Mustang en Chevrolet Camaro. Dat terwijl de dikste versie niet veel onder deed voor een Corvette maar veel vriendelijker geprijsd was. AMC bouwde er slechts 19.314 van en dankzij het latere lot van AMC is iedereen ze gewoon echt vergeten, waardoor reserve-onderdelen in goede staat ook lastig zijn te vinden. Een piekfijne AMX is dus zeldzaam genoeg om grof geld op te leveren.

Mercedes SLR McLaren

Afgelopen week presenteerden wij jullie een Mercedes SLR op Marktplaats en nu maakt de SLR weer een gastrol als één van de auto’s die een investering kan zijn. Het exemplaar wat wij deelden moest 525.525 euro opleveren en die trend zet voort. De SLR lijkt namelijk altijd in de schaduw te staan van de Porsche Carrera GT, waar de prijzen ondertussen van door het dak gaan. Men begint de SLR ook op waarde te schatten en het balletje lijkt te zijn gaan rollen. Ooit wordt deze auto miljonair, misschien wel sneller dan je door hebt.

Toyota SR5 (Hilux) 4×4

Zeg je Back to the Future, dan zeg je DeLorean. Toch zijn het eigenlijk de andere auto’s die de film echt tot in de puntjes verzorgd maken. Van de gastrol voor de AMC Eagle Wagon tot de klassiekers uit 1955 om het tijdsbeeld compleet te maken. Er is één auto die eveneens onsterfelijk werd door de film: de droomauto van hoofdrolspeler Marty McFly. Op een dealerterrein ziet hij een fantastische Toyota SR5 Pickup staan. Deze Amerikaanse versie van de Hilux (naamtechnisch dan, het is grotendeels dezelfde auto) liet de VS zien dat Toyota het bouwen van oerdegelijke werkpaarden goed in de vingers heeft. De Hilux bewees telkens weer dat ze niet stuk te krijgen zijn. Nu veel mensen ze eindelijk kunnen betalen, worden goede versies die níét als werkpaard gebruikt zijn schaars. Een goede vinden wordt een steeds duurdere aangelegenheid. Helemaal als je eentje met wat period correcte offroad-modificaties en kekke strepen op de zijkant wil.

Lamborghini Murciélago

Het lukt Lamborghini steeds maar weer om hun meest legendarische model op te volgen met een minstens zo legendarische auto. Miura, Countach, Diablo en sinds 2002 Murciélago. De Murciélago is de laatste Lamborghini zonder een zeer prominent Audi-sausje. Uiteraard aangedreven door een lekker asociaal dikke V12 die 580, later 640 pk leverde. Styling kwam van huidige Hyundai-honcho Luc Donckerwolke, die er een meesterwerk van heeft gemaakt: hij is zo in-your-face als een Lambo moet zijn, maar tegelijkertijd is het één van de ‘cleanste’ ontwerpen van zijn tijd. Highlight is natuurlijk de oplossing voor de koeling: de koelgaten achter de zijramen lieten niet genoeg lucht door voor de V12, dus kon er aan weerszijden een flap omhoog die extra lucht toevoert wanneer dit nodig is. De vraag is niet of de Murciélago in waarde gaat stijgen, maar wanneer. 2023 is het jaar dat je er bij moet zijn volgens Hagerty. In het specifiek de LP640, die echt het einde van het pre-Audi-tijdperk inluidde.

Nissan 350Z (Z33)

De Nissan Z-serie is vaker een soort blik op de toekomst geweest. De in de jaren ’80 geïntroduceerde Z32-generatie was een ongekend modern design voor zijn tijd. Ga dat maar eens opvolgen: dan moet je echt je best doen. Dat deed Nissan met de 350Z in 2002. Ook deze auto leek lichtjaren vooruit te kijken qua design. Qua motor kreeg je gewoon een lekkere 3.5 liter V6 mee met uiteindelijk meer dan 300 pk. Onder de tuningfanaten was dit al sinds zijn debuut een canvas om op te schilderen. Juist dat maakt de 350Z nu gewild: vind maar eens eentje zonder doorgezaagde wielkasten om er een Rocket Bunny-bodykit op te schroeven. Helemaal de ‘fabrieksgetunede’ Z’s door Nismo beginnen echt geld op te leveren.

Harley-Davidson Knucklehead

Als je je kapitaal wil verdubbelen op twee wielen, dan moet je uitkijken voor een goede Harley-Davidson Knucklehead. Voor eigenlijk de meest logische redenen. Deze motorfiets debuteerde in 1936 en Harley is eigenlijk het enige Amerikaanse motorfietsmerk van des tijds dat nog steeds bestaat. Door zijn leeftijd en het feit dat dit dé motorfiets was van de jaren ’30 en ’40 is dit de belichaming van Amerikaanse coolheid uit de oude doos. Je kunt er zelf al vrij snel een fijn motorgeluid, een grote open weg en het nummer Born to be Wild van Steppenwolf bij verzinnen. Investeringstip is de EL, de topversie met 40 pk, maar de E of ES zijn stiekem zeldzamer omdat iedereen de topversie wilde. Eigenlijk is dus een Knucklehead an sich de tip die je echt nodig hebt.

Hummer H1

Iedereen haat de Hummer. De auto was het symbool van toenemende milieudruk in de jaren ’00. Dat kwam vooral door de logge en asociaal smerig dikke H2 die toen geïntroduceerd werd. Diens voorganger H1 was namelijk gewoon een nobele strijder. Deze werd gebouwd door AM General en was bedoeld voor militaire doeleinden. Deze High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (afgekort HMMWV wat in de volksmond vrij snel ‘Humvee’ werd) was de Willys Jeep van de moderne tijd. Dat was cool genoeg om ook mondjesmaat Humvees te gaan verkopen aan gewone burgers. Het ding was enorm lomp door zijn brede bouw (ook al zijn de proporties zo vreemd vanwege het feit dat het dak niet zo hoog is), maar wel een serieus potente offroader. Hummer werd dus later een gefaald submerk van General Motors, maar de originele civiele versies van de AM General HMMWV beginnen auto’s te worden die prima als investeringen kunnen dienen als je ze goed bijhoudt.

Chevrolet Corvette Z06 (C5)

De huidige generatie Corvette is ietwat controversieel omdat ‘ie de motor voor het eerst in 60 jaar achterin heeft liggen. Eigenlijk bewijst dat gewoon hoe fossiel sommige mensen kijken naar auto’s, want Chevrolet heeft jarenlang ingespeeld op het never change a winning team-principe. De Corvette is eigenlijk al jaren exact dezelfde auto en zelfs de styling veranderde steeds alleen maar een beetje mee met de designtrends. De laatste keer dat de Corvette een aardig revolutionair ontwerp kreeg was met de C5, wat toch vaak wordt gezien als de mindere Corvette-generatie. Dat terwijl de topversie Z06 één van de snelste auto’s is die je kunt kopen voor het minste geld. De 405 pk sterke LS6 V8 zorgde voor een sprinttijd van 4 seconden naar de 100: da’s rap voor 2003. We zitten in de tijd waarin mensen die altijd al een C5 wilden er nu eentje kunnen betalen, dus nu komt de tijd dat ze gewild worden.

Audi R8 (Type 42)

We sluiten deze lijst van auto’s die goede investeringen zijn met de allereerste Audi R8. Daar is eigenlijk alles al over gezegd recent, nu de auto aan het einde van zijn looptijd zit en de opvolger het radicaal anders gaat doen. Uiteraard is het de versie met de 5.2 liter V10 die het meest begeerlijk is, maar ook de originele 4.2 liter FSI V8 begint een klassiekerstatus te krijgen. Helemaal als je eentje kan vinden met de handbak, het is namelijk de laatste auto met een ‘gated’ versnellingsbak (met een overduidelijk H-patroon in de basis). Nog steeds prachtige styling, het bizarre van een middenmotor Audi en het einde van een tijdperk: houd de eerste R8 goed in de gaten.