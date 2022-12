De best klinkende Ford Bronco is hier

Het maakt (bijna) niet uit wat je precies krijgt met de Roush upgrade voor de Ford Bronco, dat er een uitlaat bij zit is belangrijk.

Kleine anekdote: tijdens een trip naar Dubai in 2017 wist een toen nog aardig jonge ondergetekende pas echt hoe rijkdom eruit ziet. Op bijna elke straathoek een auto die in het altijd zo bescheiden Groningen een extreme zeldzaamheid zou zijn. Je hebt daar auto’s van alle markten en dus is er genoeg bijzonders te spotten. Toch is er één ding bijgebleven: vaak hoor je ineens een briljante, lage brom als er een auto aan komt rijden. Deze na drie dagen karakteristieke brom was geen supercar en ook geen Jaguar V8 bijvoorbeeld. Nee, de best klinkende auto van Dubai was – in ieder geval toen ik er was – een Ford F-150 SVT Raptor Roush.

Roush

Roush weet precies de ruige producten van Ford een nog extra ruig randje te geven. Dat geldt voor de Mustang, maar dus ook voor de F-150. Er is nu een nieuweling voor Roush om zich aan te vergrijpen en dat doen ze dus ook. Roush presenteert hun upgrades voor de Ford Bronco.

Ford Bronco R door Roush

Laten we dus gelijk eens beginnen met het goede nieuws: ja, ook voor de Ford Bronco doet Roush het nodige met de uitlaat. Goed, nou zal de 2.7 liter V6 van de Bronco niet die karakteristieke brom hebben van de 6.2 liter V8 uit de oude F-150 SVT Raptor, maar het zal zeker het nodige doen met het geluid. De uitlaat is lichter dan normaal en kleiner dan normaal. Dat laatste betekent mooie dingen voor offroaden, want hierdoor kan de Bronco van Roush ietsje steilere hellingen aan dan de normale. Verdere performance-zaken krijg je middels een nieuw luchtfilter die tegen water kan en nieuwe General Tire-banden met 17 inch Roush-velgen.

Offroad

Het thema van de Ford Bronco Roush is echter de essentie van de auto: offroaden. Zoals gezegd is de uitlaat dus goed voor klimmers, maar er is meer. Zo krijg je een offroad-setje met handige hulpmiddelen (denk aan een sleepoog voor een lier, een zaklamp en werkhandschoenen) en verbeterd plaatwerk aan de onderkant, zodat geen scherpe objecten je hele vloer aan gort helpen. Ook worden de spiegels vergezeld met felle LED-lampen voor als het donker wordt.

Gimmick

Langer wordt de lijst eigenlijk niet. Tenminste, het pakket voor de Ford Bronco door Roush wordt wél uitgebreid, maar dan door wat meer gimmick-achtige zaken. Denk aan een kluisje met een combinatieslot in de middenconsole. Een scala aan stickers zodat duidelijk is dat jouw Bronco een Roush-pakketje heeft. Roush-logo’s in het interieur, een certificaat van authenticiteit en zelfs een sticker met de handtekening van Jack Roush erop.

Nou moet het gezegd worden, het pakket kost 8.400 dollar en dat is voor een kleine upgrade best te doen. De Ford Bronco kan behandeld worden door Roush met beide motoren (de 2.3 EcoBoost en de 2.7 V6) en de uitlaat is toch de belangrijkste modificatie – en die krijg je.