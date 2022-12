Kijk nou, een heuse Mercedes SLR op Marktplaats!

De tweede ‘eigen’ straatauto van McLaren die stiekem een Mercedes is. Er staat een echte Mercedes SLR op Marktplaats!

McLaren kun je al jaren kennen van het F1-team dat al sinds jaar en dag scoort in de sport. Vanaf 2010 kwam er een straatautomerk van McLaren en anno 2022 is dat een aardig arsenaal aan supercars. Dat was tot en met de jaren ’90 ondenkbaar: pas in 1993 kwam McLaren met een officiële eigen auto: de F1. Een meesterwerk, ingenieur Gordon Murray is er nog altijd zeer over te spreken.

Mercedes-McLaren

De opvolger was Gordon Murray niet zo over te spreken. McLaren had in de Formule 1 vanaf 1995 hulp van Mercedes. Mercedes kon McLaren goed gebruiken voor hun eigen prestigeproject. Dat werd de Mercedes SLR McLaren. Cru gezegd ‘gewoon’ een Mercedes waar de Duitsers samenwerkten met McLaren om er iets moois van te maken. Recent zei Gordon Murray, die dus het meesterbrein achter de F1 was, in een podcast dat de SLR McLaren niet een hoogtepuntje is op zijn CV. Het was een briljante auto, maar Murray vond het te veel een logge coupé en te weinig een echte sportauto, helemaal de automaatbak was niet een hoogtepunt.

SLR

Toch is de auto met recht aardig legendarisch. Een enorm excentriek uiterlijk met vleugeldeuren en dus die bijzondere F1-auto-achtige neus. Echt mooi is ‘ie niet, maar toch droogt hij aardig op. Mocht je hem willen: dat is dankzij schaarste wel een flinke kluif. Door zijn zeldzaamheid zijn de prijzen aardig fors. Toch vinden wij er eentje, gewoon op Marktplaats!

Mercedes SLR op Marktplaats

Het exemplaar in kwestie is trouwens ‘gewoon’ een originele, geen latere 722 of andere ongein. Nee, een Mercedes SLR gewoon als occasion op Marktplaats. Hij komt uit 2008, dus wel een iets later model. Hij is donkergrijs (Crystal Galaxit Grey) met een beige interieur en de absoluut iconische turbinevelgen. Oh ja, en het is de Roadster. Of je dat prefereert moet je zelf weten, de aandrijflijn blijft hetzelfde.

Interieur

Het interieur van de Mercedes SLR occasion is dus beige, maar het interieur van de SLR heeft een paar bijzondere features die we toch even benoemd willen hebben. Als je het ondergetekende vraagt, drogen Mercedes-interieurs uit de vroege jaren ’00 echt heel slecht op. De SLR heeft hier iets minder last van, want er is over nagedacht. Radio-units dateren bijvoorbeeld erg slecht, daarom heeft Mercedes er een klepje overheen gestopt met de letters SLR erop.

Verder is er ook relatief weinig poespas, al begin je de jaren wel te zien in de aircoknoppen bijvoorbeeld. De leukste feature van het interieur is de startknop, die zit namelijk bovenop de pook! Trek een klepje omhoog en druk erop om de auto te starten, dat is toch gaaf. De gaafste startknop ooit? (Lijstje-idee!)

Kopen

Enfin, de Mercedes SLR occasion staat op Marktplaats omdat ‘ie een nieuw baasje zoekt. Dit grijs-om-beige exemplaar komt dus uit 2008 en heeft 11.214 km gelopen. De staat is dus aardig smetteloos, mag ook wel voor dit kaliber auto.

De vraagprijs is namelijk 525.525 euro. Voor een Mercedes uit 2008 is dat flink veel geld, voor een SLR is de markt helaas tot dit niveau gestegen. Kopen kan in ieder geval via de advertentie op Marktplaats.