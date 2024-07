Deze babyblauwe 911 kan 10.000 toeren draaien

VROOOOOOEEEEEMMM!!!!! Met deze Babyblauwe 911 kun je heerlijk Fauchen!

Vroeger was het nog tof als een auto toeren kan maken. Als het ene model 1.000 of 2.000 meer kon draaien dan de ander, was deze superieur aan de andere. Alfa Nord-motoren, BDA Cosworths en natuurlijk de VTEC’s in de jaren ’90.

Tegenwoordig is alles voorzien van turbo’s én vaak een bepaalde mate van elektrificering. Allemaal dikke prima, maar die leveren al het koppel en vermogen heel vroeg in de toerenrange. Snel, zuinig, efficiënt en effectief: absoluut! Vermakelijk? Bwoah.

Daarom moet je deze babyblauwe 911 gaan kopen. Het is het laatste project van Thornley Kelham. Dat klinkt heel Brits omdat dat ook zo is. Thornley Kelham is anders dan alle restomodders omdat ze in principe alle oude auto’s restaureren en eventueel updaten. Het zogenaamde ‘reimagining’.

Babyblauwe 911

Dat doen ze met allerlei soorten auto’s De Lancia Aurelia B20GT Outlaw is een geweldig toffe auto. Of wat te denken van ‘The European GT’, een oude Jaguar die ze hebben opgeknapt en eigenlijk nog mooier is dan het origineel.

Hun laatste wapenfeit is deze babyblauwe 911, die ze ‘The European RS’ noemen. Lekker algemeen. In dit geval is het idee is simpel: een oude Porsche 911 er nog ouder uit laten zien en voorzien van modernere (met niet te moderne) techniek. Nu is het idee dus niet nieuw, maar de uitwerking eigenlijk wel.

Deze babyblauwe 911 is namelijk extreem premium. Dus dat betekent: geen turbo’s, geen elektrische ondersteuning, heel veel toeren en een heel erg laag gewicht. De basis is in dit geval géén model uit de 964-generatie. Nee, ze gebruiken een G-Series van voor 1989.

10.000 toeren

Je kunt kiezen uit drie motoren en het zijn allemaal glorieuze zescilinder boxermotoren. Die motoren zijn afkomstig uit de 993-generatie. Het bijzondere is: de leukste is niet eens de dikste. Nee, je wilt de instapper met 3.8 liter inhoud. Deze kan namelijk 10.000 toeren aan! Optioneel kun je deze voorzien van een titanium uitlaat en dat MOET je gewoon doen.

Het chassis van deze Porsche is flink aangepakt, uiteraard. Allesis opnieuw opgebouwd en ontworpen. De draagarmen zijn uniek en gebaseerd op die van een moderne 911 GT3. Je kunt kiezen tussen een schroefset van Eibach of van JRZ. Ook dde remmerij kan worden aangepast met klauwen met vier- of zes zuigers. Carbon remschijven zijn eventueel ook mogelijk.

U begrijpt: je kunt deze magistrale 911 samenstellen zoals je wenst. Als je dan ook over wil gaan tot aanschaf, dan moet je zorgen dat het saldo op je rekening positief is. Heel erg positief. Deze babyblauwe 911 is namelijk heel erg duur. 686.430 euro. Ka-Ching! Voor dat geld heb je ook een nieuwe 911 GT3 RS én een 718 Spyder RS bij elkaar met nog een beetje budget voor wat opties. Maar ja, dan heb je twee auto’s die 9.000 toeren kunnen maken, terwijl deze babyblauwe 911 er 10.000 doet.

Meer lezen? Deze 9 elfjes combineren oud met nieuw!