De zomer in je bol met de goedkoopste Ferrari Portofino M

Zet maar voor de deur, de goedkoopste Ferrari Portofino van Marktplaats!

Heerlijk man. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw! Dat niet, maar een cabrio is toch wel heel erg lekker. Als je in de schaduw zit dan. Want na 10 minuten rijden met de zon op je knar is de lol er ook wel van af. Voor het beste cabrioweer kun je beter wat wolken hebben.

Portofino M

Als we gaan cabrio shoppen met een budget, tja waar moet je dan op zoeken? We kwamen uit bij deze Blu America Ferrari Portofino. Wat een schitterend exemplaar! Lange tijd was dit de instapper van Ferrari. Tot de Roma Spider kwam, wat in principe de opvolger is van deze beauty.

Deze occasion betreft geen ‘gewone’ Portofino, maar de latere Modificata. Deze bracht een aantal technische upgrades met zich mee. Het zijn altijd de betere uitvoeringen geweest en opzichte van het standaard model. Net als dat de 599 HGTE het betere broertje was ten opzichte van de gewone 599 GTB.

In het rood is de Portofino toch een beetje de ‘net niet’ Ferrari. In het blauw vergeet je spontaan dat dit de instapper was. En eigenlijk is dat net niet complete onzin. Waar de California eigenlijk een Maserati in Ferrari-verpakking was, voelt de Portofino veel completer aan.

Goedkoopste Ferrari Portofino

Er staat momenteel slechts eentje te koop op Marktplaats. Dit is dus de duurste Portofino, eigenlijk ook de goedkoopste. En de mooiste. En de meest blauwe. Het is een fris exemplaar uit 2023 met slechts 3.511 kilometer op de klok.

Waar je een California in sommige gevallen al voor minder dan een ton kunt oppikken, is de 620 pk sterke Portofino nog altijd aan de prijs. De specs zijn nog steeds om van te smullen. De 3.9-liter V8 sprint in 3,5 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 320 km/u.

Deze mag mee voor 319.500 euro. Blijft er nog maar een vraag over. Blu America of toch Tour de France op je Portofino?