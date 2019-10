Deze Belgische supercar is cooler dan een Spyker

En dat allemaal met de hand!

Het begon zo voortvarend met Spyker. Ongeveer tegelijkertijd met Pagani en Koenigsegg begon het merk met de productie en verkoop van supercars. In plaats van pure snelheid, gaat het bij een Spyker voornamelijk om de beleving, die inderdaad uniek is. Maar waar Spyker begon als geesteskind van Maarten de Bruijn, maakte Victor Muller er een zeer vermakelijk potje van, waarvan deelname aan de Formule 1 en het aanschaffen Saab twee hele opmerkelijke moves waren.

Eigenlijk had Spyker de lijn van De Bruijn aan moeten houden, daar waar puurheid en techniek boven glitter en glamour verkozen werden. Gelukkig en verrassend genoeg is er in België een soortgelijk persoon. Zijn naam: Frédéric Bertrand, beter bekend als Fred Krugger. Deze excentrieke vakman bouwt de mooiste creaties. Niet alleen designobjecten en ingenieurswerken, maar ook motorfietsen, waarschijnlijk om onze nieuwe hoofdredacteur ook tevreden te houden. Nu heeft hij een auto gebouwd en het resultaat is fabeltastisch.

De auto werd gebouwd in opdracht van twee ondernemers die de wens hadden om iets heel bijzonders te hebben. Krugger ging akkoord, op de voorwaarde dat ze zich absoluut niet gingen bemoeien het ontwerpen en ontwikkelen van de auto. De auto is geïnspireerd op de gestroomlijnde racers uit de jaren ’30. Niet alleen het design is fraai, ook e bouwkwaliteit. Mochten er tegenstanders van plastic zijn, is er goed nieuws. Er is geen enkel kunststof onderdeel te vinden op deze auto.

De motor van de Krugger FD is een excentrieke keuze. Het betreft namelijk een 6.0 liter grote W12 met twee turbo’s. Het is de motor uit de Continental GT, in dit geval goed voor maar liefst 750 pk. Een van de opdrachtgevers van de Krugger FD is enorm fan Ferrari. Maar volgens Krugger kon dat niet, de auto is geïnspireerd op een jaren ’30 auto en toen bestond Ferrari nog niet, Bentley wel. Dat de W12 in principe twee aan elkaar geplakte VR6 motoren uit de jaren ’90 zijn, laten we even in het midden.

Met dank aan Luc en Peter voor de tip!