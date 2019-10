Elektrische BMW 1 Serie laat niet lang op zich wachten

Nog een keer de 118d leasen en je kunt overstappen.

Tijdens de EV 10 daagse komen er diverse dingen aan het licht, waaronder enkele overzichten van populaire elektrische auto’s. Deze kunnen niet bij iedereen op goedkeuring rekenen. Een hele kortzichtige deductie zou kunnen zijn omdat het elektrische auto’s zijn.

Maar is dat wel zo? Net als bij hybrides zijn de eerste elektrische auto’s duidelijk voorzien van een elektrische aandrijflijn met typische EV-kenmerken als kleine wieltjes, dichte velgen, dichte grilles en smalle banden. Ook is de styling vaak dusdanig dat iedereen doorheeft dat je elektrisch rijdt. Het is nu nog iets waarmee je je kunt onderscheiden. Maar niet getreurd, als je gewoon een dikke C-segment hatchback wil die er niet typisch elektrisch uitziet is er goed nieuws: de 1 Serie EV komt eraan! Dat meldt het Britse AutoExpress.

En nog vrij snel ook, want de auto staat gepland om binnen 24 maanden op de markt te verschijnen. De nieuwe 1 Serie EV is een van de 12 nieuwe elektrische auto’s die BMW wil lanceren op de korte termijn. De eerste zal de iX3 zijn, de i4 sedan volgt daarna. Daarna komt de de productieversie van de iNEXT crossover. Na die drie (relatief dure) auto’s, staat de ‘i1’ op de planning. Volgens de chef van de BMW i-divisie, Robert Irlinger, zijn de moderne (en te verschijnen) BMW platforms dermate modulair dat ze ook geschikt zijn voor elektrische aandrijflijnen. Ook bij de voorwielaangedreven modellen, zoals de BMW 1 Serie.

Qua styling is er goed nieuws, want naar het schijnt wordt het voornamelijk een elektrische 1 Serie, geen apart model zoals de i3 dat wel is. Wel zal de i1 geleverd gaan worden met een andere grille en wat badges, maar dat kun je eenvoudig ongedaan maken. Zo kun je tenminste in 2021 in alle anonimiteit heerlijk premium rondrijden. Er zijn nog geen details bekend over vermogens, laadtijden en hoever je komt op een volle accu. Het is overigens niet de eerste elektrische 1 Serie, de ActivE was er in 2011. Een elektrische 1 Serie Coupé die je via je een speciale leaseconstructie kon rijden. De i3 zal wat eenvoudiger beschikbaar zijn.

Met dank aan Willem-Jan voor de tip!