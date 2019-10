Huh? Hotels in Assen volgeboekt tijdens F1 weekend?

Hebben ze het nieuws niet gevolgd?

Gelukszoekers. Je hebt ze overal. Opportunistische mensen die denken ergens winst op te kunnen maken. Dit heeft veelal een negatieve connotatie, maar dat hoeft niet per het geval te zijn. Sterker nog, het zit in ons Nederlandsch Bloed. VOC-mentaliteit en zo.

Dat het anno 2019 nog altijd zo is, bewijst RTV Drenthe. De regionale topkrant weet namelijk te melden dat het goed gaat met de hotelreserveringen i de regio van Assen. Met name in de periode van 30 april tot 3 mei. Toevallig zijn dat de dagen dat het F1-circus neerstrijkt in Zandvoort voor de Grote Optocht van Nederland.

Verbouwing

Om te voorkomen dat het een Hele Grote Optocht gaat worden, moet de zwaar verouderde baan in de duinen ingrijpend worden aangepast. Zoals @Wouter laat zien in deze video, moet er nog echt enorm veel gebeuren voordat het circuit F1-fähig is. Maar dat zijn niet de enige uitdagingen. De milieulobby werkt niet bepaald mee, de gemeenteraad van Zandvoort vergeet in te calculeren hoeveel het geintje hen gaat kosten en dan hebben we het nog niet gehad over de infrastructuur.

TT Assen

Kortom, er moet nog een hoop gebeuren. Dat is niet het geval bij het circuit van Assen. Dat is een uitstekend circuit dat jaar in jaar uit grote evenementen organiseert. De baan is in principe goed genoeg voor de F1 en de organisatie heeft ervaring met enorme aantallen qua bezoekers met de TT van Assen. Ook is de infrastructuur veel beter voor elkaar. Kortom, het enige dat Zandvoort mee heeft is de geschiedenis en het feit dat marketeers het Amsterdam Beach noemen.

Beschikbaarheid

Voor velen is het voldoende om erop in te springen en er eventueel een slaatje uit te slaan. Bij De Bonte Wever, City Hotel de Jonge en Van der Valk Assen is er namelijk geen kamer beschikbaar. Volgens Van der Valk zijn er diverse verdachte groepsboekingen gedaan, waardoor het niet meer mogelijk is om te boeken voor die periode. De organisatie van TT Circuit Assen weet er overigens niets van af. Mocht de GP van Zandvoort niet door kunnen gaan, wordt deze waarschijnlijk gewoon doorgeschoven naar 2021, ondanks dat Assen naar eigen zeggen er klaar voor is.

Fotocredit: @bartsmid vi Autojunk

Met dank aan Enzo voor de tip!