Reguliere Bentley modellen niet meer met W12

Er zijn nog maar een paar opties voor een Bentley met W12.

Er is een periode geweest waarin een auto enkel meer vermogen kon krijgen door een grotere motor toe te voegen. Toen er nog geen turbo’s of hybride systemen waren had je immers geen keuze. Dan snap je de keuze voor een twaalfcilinder motor heel goed: meer is beter in dit geval.

Zijdezachte W12

Bij de revivals van Rolls-Royce en Bentley werd echter duidelijk dat een twaalfcilinder ook nuttig kan zijn voor dat type auto. De twaalfcilinders van beide merken zijn bepaald niet bedoeld om krachtpatsers te zijn, meer om een zijdezachte rijervaring te bieden. De moderne versies van Bentley en Rolls-Royce gebruiken nog twaalfcilinders. Rolls-Royce heeft een 6,75 liter grote V12 en Bentley heeft een 6.0 W12, waar twee V6-blokken de basis vormen.

W12-vermindering

Tijden veranderen en ook wat kan en niet kan voor een merk verandert. Zo is Bentley steeds meer bezig met andere aandrijflijnen. Sinds de facelift van de eerste Continental GT kun je die nu ook met de welbekende VAG V8 krijgen en sinds de Bentayga Hybrid maakt een V6 met elektropower ook deel uit van het arsenaal. Beide deze nieuwe motoren zijn goedkoper en stoten minder uit, en nou wordt juist de W12 de krachtpatser. Bentley heeft namelijk stilletjes de W12 verwijderd uit hun reguliere modellen.

W12 eruit bij reguliere Bentley

Bij zowel de Bentley Continental GT als Bentayga is de W12 namelijk niet meer te bestellen in reguliere configuratie. Dat wil zeggen, alles wat niet ‘Speed’ heet. De Continental GT en Bentayga zijn in de basis alleen nog maar de bestellen met die 4.0 V8, of in het geval van de Bentyga een 3.0 V6 met hybride aandrijving. De 6.0 W12 is geen optie meer voor de luxe modellen.

Speed

Ben je dan enkel aangewezen op kleinere motoren dan de Bentley W12? Niet geheel. Je kunt hem nog krijgen in de Bentayga Speed, Continental GT Speed en de Flying Spur. In die eerste twee, de topverkopers van het merk, betekent dat een drastische vermindering van het aantal W12-opties. Plus het feit dat je te allen tijde de motor enkel kunt krijgen in de sportieve Speed-configuratie, niet meer om in een luxe koets te zweven.

De Bentayga is trouwens recent ook nog verschenen in een extra versie: de Bentayga S. Dit is het uiterlijk van de Speed met een iets sterkere versie van de 4.0 V8. Dat lijkt ook indirect een manier te zijn om kopers weg te lokken van die W12. We kunnen wel stellen dat deze nogal in het verdomhoekje zit.

Toch opvallend hoe de W12 door Bentley dan nu toch wordt gezien als de ‘snelle’ motor. Met het minder toegankelijk maken van de W12 lijkt Bentley de motor langzaam uit te faseren, in deze Greta Thunberg-wereld natuurlijk meer dwang dan keuze. Wees de Speed-modellen dus dankbaar.